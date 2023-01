Rebatiña

El PRD ha demostrado al país entero que primero están los intereses particulares de la mayoría de sus miembros y después las necesidades del pueblo y por ello seguimos estancados.

Disputa

Las diferencias internas demuestran que la cúpula del partido de Omar Torrijos, sigue sedienta de poder y apuestan a mantenerse embriagados. No aceptan que todo es efímero.

Observando

Lo que no quieren entender los directivos del PRD es que su final está muy cerca, que no van a repetir, porque la historia así lo ha marcado en este país y ellos no han hecho nada para cambiarla.