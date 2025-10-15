Panamá

El Pulso

Publicado 2025/10/16 00:00:00
  •   /  
  •   /  

Prioridad

El tema de salud, siendo una de las prioridades de Panamá, dará un avance luego del anuncio del retorno a la digitalización en las recetas y medicamentos en la CSS.

Tecnología

Pronto los asegurados podrán obtener información desde sus celulares a través de una aplicación. Todo sobre sus medicamentos estará a un clic.

Transición

Sin embargo, deben tener claro que las recetas físicas se seguirán distribuyendo, pero habrá un periodo de transición para que solo queden las digitales.

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía