Panamá
El Pulso
Publicado 2025/10/16 00:00:00
-
- /
-
- /
-
Prioridad
El tema de salud, siendo una de las prioridades de Panamá, dará un avance luego del anuncio del retorno a la digitalización en las recetas y medicamentos en la CSS.
Tecnología
Pronto los asegurados podrán obtener información desde sus celulares a través de una aplicación. Todo sobre sus medicamentos estará a un clic.
Transición
Sin embargo, deben tener claro que las recetas físicas se seguirán distribuyendo, pero habrá un periodo de transición para que solo queden las digitales.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.