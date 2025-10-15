Prioridad

El tema de salud, siendo una de las prioridades de Panamá, dará un avance luego del anuncio del retorno a la digitalización en las recetas y medicamentos en la CSS.

Tecnología

Pronto los asegurados podrán obtener información desde sus celulares a través de una aplicación. Todo sobre sus medicamentos estará a un clic.

Transición

Sin embargo, deben tener claro que las recetas físicas se seguirán distribuyendo, pero habrá un periodo de transición para que solo queden las digitales.