El Pulso de Panamá

Irresponsabilidad

La irrespetuosa agresión del activista Mauricio Valenzuela contra el expresidente Ricardo Martinelli no tiene ninguna justificación. Martinelli no violó ninguna disposición y no hay razón para que Valenzuela lo acosara de esa forma.

Peligroso

Valenzuela y su grupo están generando una peligrosa situación con su linchamiento mediático en contra de personalidades de diferentes sectores. Sus agresiones e irrespetos nada tienen que ver con la libertad de expresión.

Rectificación

Antes de que la cosa pase a mayores, los grupos que están detrás de Valenzuela deben ponerle un alto a su agresiva e irrespetuosa campaña de hostigamiento. ¿Ese es el Panamá que buscan, lleno de odio y agresividad?