El Pulso de Panamá

Deterioro

La usurpación de la Asamblea Nacional en la aplicación de la vacuna erosiona, no solo la malograda imagen del Gobierno, sino el trabajo que viene realizando el equipo de salud a costa de su propia integridad y la de su familia.

Excusas

Las versiones que han circulado sobre la paternidad de esta desatinada decisión agravan más el problema. Ningún argumento puede justificar que los diputados se arroguen otro privilegio a expensas del pueblo.

Injusto

Los funcionarios de salud que han hecho un trabajo impecable no se merecen que el juega vivo voraz e interminable de la clase política los manche. ¿Una raya más para el tigre? No, los electores no deben olvidar esta afrenta.