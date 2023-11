Gustavo Alfaro es el nuevo técnico de Costa Rica

El técnico argentino Gustavo Alfaro firmó el contrato que le convierte en el nuevo seleccionador de fútbol de Costa Rica para el proceso rumbo al Mundial del 2026, informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

"Llegar a la selección de Costa Rica me honra, me estimula, me compromete y me dignifica. Fue casi un año de espera después de la experiencia con Ecuador en el Mundial de Catar 2022, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país", declaró Alfaro en un comunicado de la FCRF.

Costa Rica no tenía seleccionador desde el pasado 21 de julio cuando destituyó al técnico colombiano Luis Fernando Suárez debido a los malos resultados de los últimos meses.

Alfaro viajará a Costa Rica en los próximos días para su presentación oficial e incorporarse de lleno al trabajo, junto a su cuerpo técnico de confianza integrado por 3 asistentes técnicos, 2 preparadores físico y un entrenador de porteros.

"Ojalá logremos entre todos una selección que se identifique con el sentimiento de la gente, con el orgullo sublime que significa pertenecer y representar al país; que honre su pasado histórico y plantee un desafío concreto hacia su futuro”, afirmó el nuevo seleccionador.

Por su parte, el presidente de la FCRF, Osael Maroto, celebró “la llegada de un entrenador con la calidad profesional y humana de don Gustavo que nos ilusiona mucho en medio de los procesos de cambio en que nos encontramos".

"Visualizamos que su conocimiento, preparación y filosofía de fútbol calzará a la perfección con los jugadores y con los aficionados ticos. Estamos muy contentos con su llegada”, manifestó.

El argentino fue uno de los numerosos candidatos al cargo que la FCRF analizo durante los últimos meses y, según dijo Maroto, no hubo problemas en acordar las condiciones del contrato.

"Él tiene muchas ganas de venir", comentó Maroto el miércoles cuando anunció que se había alcanzado un acuerdo y solo faltaba la firma del contrato.

La misión del nuevo seleccionador será concretar un recambio generacional que no se ha consolidado a pesar de que Costa Rica cuenta con jugadores jóvenes que han dado el salto al fútbol europeo, como es el delantero del Twente neerlandés, Manfred Ugalde, el centrocampista del Nothingham Forest inglés, Brando Aguilera; y los atacantes Jewison Bennette, del Sunderland inglés; y Keneth Vargas, del Hearts escocés.

Alfaro, de 61 años, buscará clasificar a Costa Rica al séptimo Mundial de su historia y cuarto de manera consecutiva.

El entrenador viene de clasificar y dirigir a Ecuador en el Mundial de Catar 2022, y anteriormente forjó su carrera en el fútbol argentino al mando de equipos como Boca Juniors, Huracán, Gimnasia y Esgrima de la Plata, Tigre, Arsenal, Rosario Central, San Lorenzo, entre otros.

En su palmarés figura el título de la Copa Suramericana del 2007 y el Torneo Clausura argentino 2012 con el Arsenal; la Superliga argentina de 2020 y la Supercopa 2019 con Boca Juniors; entre otros.

Alfaro también es un reconocido comentarista televisivo, conferencista y autor del libro "Cazadores de utopías imposibles", en el cual relata el proceso de formación del grupo que obtuvo el boleto de Ecuador al Mundial de Catar 2022.