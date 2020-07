Admiten investigación contra el Idaan por color inadecuado y olor fétido en el agua que salía de los grifos

La Procuraduría General de la Nación admitió una querella penal por delitos contra la salud pública en la cual se vincula al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y a cualquier funcionario que resulte involucrado.

Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), dijo que finalmente y después de varios meses, la Procuraduría admitió la querella.

De acuerdo con Fletcher, la querella fue interpuesta debido a que entre febrero y marzo pasado, el agua que salía de los grifos, en la mayoría de los hogares de la región metropolitana, Panamá Norte y Colón, tenía un color inadecuado, olor fétido y elementos extraños.

El Idaan distribuía el agua potable con normalidad durante estos meses, pero con estas irregularidades, recordó Fletcher.

Al Ipadecu y a la Unión Nacional de Consumidores (Uncurepa), llegaron una cantidad de quejas por parte de los usuarios y eso los motivó a presentar la querella penal.

El agua potable no debe tener sabor, olor, ni color, sin embargo, a principios de este año, este no era el líquido que se estaba comercializando, de acuerdo con Fletcher.

Agregó que de manera tardía, el Idaan argumentó que había un problema de sedimentación en los lagos reservorios y otras irregularidades dentro de la potabilizadora de Chilibre.

Sin embargo, nunca se anunció o advirtió, según Fletcher, que en efecto el agua no era 100% homologable a las condiciones técnicas, físicas y químicas para el ser humano.

Esto contribuyó a que muchas personas también se quejaran de problemas gástricos y la mayoría tuvo que comprar agua embotellada, ya que la del grifo tenía un sabor y olor desagradable.

Fletcher aseguró que ahora el Ministerio Público tiene en sus manos el proveer las guías de esta investigación, que ayudará a determinar si en efecto hubo algún nivel de negligencia, imprudencia o error en el procedimiento interno administrativo o de índole técnica, que llevó a que por dos meses, la calidad del agua disminuyera.

De igual forma, agregó Fletcher, es necesario investigar para poder resarcir los daños ocasionados a los panameños.



[Explicación que dio el Idaan en febrero pasado cuando se reportó el mal olor en el agua]

Esto porque muchas familias tuvieron que recurrir a gastos extraordinarios porque no querían tomar el agua, ni cocinar con ella por temor a implicaciones de enfermedades, tanto para lactantes, adultos mayores y la población en general.

El representante de los consumidores advirtió que es necesario que el Idaan se haga responsable de todos los daños causados por esta anomalía.

El 29 de febrero de este año, el Idaan suspendió la distribución de agua en los distritos de Panamá y San Miguelito para evaluar la incidencia registrada en una de las líneas de conducción de la potabilizadora de Chilibre.

A pesar de los trabajos, los consumidores aseguraban que el agua seguía manteniendo un color raro, e incluso en algunos sectores altos, el servicio no regresó el 1 de marzo, ya que demoró un día más. Esto mantenía la inconformidad de muchos clientes, porque no contaban con el servicio de agua potable y no solo necesitaban el líquido para cocinar o beber agua, sino también para realizar sus demás actividades de limpieza en el hogar.

