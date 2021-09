Análisis de espéculos vaginales, la insólita lectura en el juicio contra Ricardo Martinelli

El abogado Sidney Sittón volvió a expresar este miércoles su desconcierto ante las inconsistencias que ocurren en el juicio por supuestos pinchazos telefónicos contra el expresidente Ricardo Martinelli.

De acuerdo con Sittón, en la jornada matutina de hoy el tema se centró en analizar los diferentes tipos de espéculos vaginales.

"Lo que he visto en la mañana, en lo poco que se ha trabajado, es que el Ministerio Público nos ha venido a leer una serie de documentos con los diferentes tipos de espéculos vaginales que existen en el mercado y también sobre las diferentes paletas de uso vaginal", comentó el jurista.

Sittón agregó que no comprende qué utilidad tiene esta información en los hechos que se deben discutir en el juicio.

"Aquí se viene a discutir sobre hechos. Pero si me viene a hablar de los diferentes espéculos y las características de las paletas de madera de uso vaginal, no entiendo cuál es la relación con la causa", añadió Sittón.

El abogado reiteró que la fiscalía insiste en leer los cuadernillos en inglés, aun cuando no dominan este idioma.

"Es una mezcla de quejidos, gemidos y lenguas africanas que nada aporta al proceso", precisó.

Sittón manifestó que el juicio dejó de ser serio y se asemeja a una caricatura.

"No entendemos por qué la presidenta del Tribunal de Juicio insiste en favorecer al Ministerio Público de forma tan evidente. No entendemos por qué no hace uso de las funciones que le otorga la ley para corregir las actuaciones irregulares del Ministerio Público", puntualizó Sittón, mientras mostraba su corbata de un dibujo animado, elegida en alusión a la poca seriedad del proceso.

***Con información de Víctor Arosemena.

#CasoPinchazos El abogado Sidney Sittón da detalles de la audiencia de hoy. Explicó que el Ministerio Público ha leído una serie de documentos sobre los diferentes tipos de espéculos de uso vaginal. Vía: @victorarosemena pic.twitter.com/gdrE2DHV58— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) September 1, 2021

