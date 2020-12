¡Atención! Panamá superará cifras de homicidios en 2020

Hasta la fecha en Panamá los indicadores reflejan que la tasa de homicidios a nivel nacional podría ser superior a la del año 2019, pese al confinamiento total a que fue sometida la población durante varios meses.

En los 347 días que van de este año, extraoficialmente se han cometido 470 asesinatos en todo el territorio nacional, lo que proyecta que se superará la cifra registrada en el país durante el 2019 que fue de 480, según datos estadísticos del Ministerio Publico (MP) de Panamá.

En los 13 primeros días de este mes, extraoficialmente, se han cometido 15 homicidios, siendo la provincia de Colón la que refleja el mayor número de asesinatos con un total de cinco.

La situación de inseguridad que se vive en la Costa Atlántica del país, en cuanto a homicidios se refiere, sigue siendo preocupante tanto que en lo que va de este mes de diciembre en esta provincia se han cometido cinco asesinatos.

Con esto, Colón suma un total de 91 homicidios registrados, superando los 80 que se dieron durante todo el año 2019, según cifras del MP.

Lo anterior refleja un crecimiento del 13.7% en los asesinatos que se han dado en la Costa Atlántica, hasta los primeros 14 días de este mes.

Según estimaciones, de acuerdo a la cantidad de homicidios que se han cometido hasta la fecha en Colón, se estima que esta provincia pueda culminar con unos 96 asesinatos.'

Recientemente, el director de la Policía Nacional (PN), Jorge Miranda, manifestó que la única manera de contrarrestar esta ola de asesinatos que se está dando en este sector del país es a través de la realización de allanamientos en coordinación con el Ministerio Público (MP) y "que los jueces de paz no se pongan tan 'esplendidos' para dar autorización para poder realizar los allanamientos".

Igualmente, indicó que los miembros de las organizaciones criminales que operan en este sector se están cazando entre ellos.

Otros expertos en tema de seguridad han señalado que de alguna manera la situación de violencia que se está viviendo en Colón, son el resultado de las estrategias que se han implementado, principalmente en el tema de captura de gran cantidad de drogas.

Igualmente, expertos indican que hay que analizar también el perfil de las personas que están siendo asesinadas, ya que en muchos casos son ajustes de cuentas o los mismos están relacionados con algún tipo de actividad ilegal.

Situación no es distinta

Para Bélgica Bernal, directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Colón no es distinta a las otras provincias del país, lo que sucede es que en algunos sectores la ola de criminalidad se puede visualizar más en la medida que su situación de pobreza es más aguda.

Agregó que sumado a esto, está el hecho de que toda la costa atlántica es un área en el cual transita muchas sustancias ilícitas.

"Los jóvenes que no tienen empleo, que no tienen educación, que no tienen una alternativa de surgir socialmente, entonces sirven de alimento a las bandas ilícitas y lo que estamos viendo ahora no es solo el producto del problema de la COVID-19, sino de años de políticas desacertadas hacia los jóvenes y que erosiona en este momento", sentenció la experta.

La directora del Instituto de Criminología agregó que muchos de esos asesinatos que se están dando en el territorio nacional, corresponden a la disputa territorial por la droga o por el crimen organizado y "la única medicina que hay contra eso es educar a los jóvenes y dándole un futuro de prosperidad.