Bases de Realizando Metas piden al procurador Javier Caraballo que saque a los fiscales corruptos

Miembros de las bases del partido Realizando Metas efectuaron este miércoles una protesta frente a la sede del Ministerio Público en la avenida Perú.

Versión impresa

Según Luis Eduardo camacho la manifestación es para exigir al procurador Javier Caraballo que saque a los fiscales corruptos que hay en la Procuraduría de la Nación, para exigirle a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que hagan que impere en Panamá el Derecho y no la persecución política.

"Estamos aquí para decirles no a los fiscales corruptos, estamos aquí para decirle no a la manipulación política, para decirle no a Maria Eugenia López, a Gaby carrizo, a Cortizo y a sus ministros que tienen a este país en la ruina", planteó el dirigente de Realizando Metas.

Destacó que esta acción de protesta también busca hacer público el apoyo al que él considera el mejor presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal.

También buscan decirle al Gobierno que el pueblo ya no soporta más, que el pueblo no quiere más cuentos y que quiere es respuestas, soluciones y no persecución.

Agregó que: "El pueblo quiere buena calidad de vida, y la pelota ahora está en manos del procurador, ya le denunciamos con pruebas la corrupción de los fiscales del Ministerio Público que vienenhaciendo desde el 2015".

Luis Eduardo Camacho señaló que sí el procurador no saca a los fiscales corruptos, se convierte en cómplice de la corrupción

Le solicitó a Javier Caraballo: "Procurador Caraballo pónganse del lado del pueblo, del país y no del Gobienro, de los enemigos de Realizando Metas y Ricardo Martinelli".

VEA TAMBIÉN: Panameños le dan prioridad a la educación sobre carnavales, tras declaración de ministro del Minsa

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!