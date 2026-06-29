Caen tres funcionarios de Aduanas en operativo Anticorrupción

Tres funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, entre los que figuran dos hombres y una mujer, fueron aprehendidos este lunes por supuestas conductas delictivas vinculadas a delitos contra la Administración Pública, en la modalidad de corrupción.

La aprehensión de los sospechosos se realizó tras diligencias de allanamiento en residencias ubicadas en las barriadas Monte Rico, corregimiento de 24 de Diciembre y Nuevo Tocumen.

En medio de las acciones adelantadas por personal de la Fiscalía Anticorrupción, Aduanas y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), se logró ubicar documentos públicos relacionados con los hechos denunciados, celulares y una gran cantidad de dinero en efectivo.

La denuncia fue interpuesta por un empresario de la localidad el 27 de mayo de 2026 ante la Fiscalía Anticorrupción por actos de corrupción, según detalló el Ministerio Público. En esta consta que los funcionarios, supuestamente, le solicitaron al empresario el pago de una coima de 20 mil dólares para la agilización de una inspección aduanera.

Los sospechosos fueron interceptados por las autoridades cuando recibían un adelanto del pago de la coima solicitada, por lo cual el dinero fue recuperado.

Una vez concluyó la diligencia, los indicios y los sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público para los trámites correspondientes. No se descarta que otras personas estén involucradas.