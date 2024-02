Camacho denunciará a director de asesoría legal del TE

El Secretario General del partido Realizado Metas, Luis Eduardo Camacho, informó este viernes que el próximo lunes presentará una denuncia ante la autoridad competente, con el fin de que se investigue la actuación del director de asesoría legal del Tribunal Electoral, quién suscribió una nota dirigida a la jueza Baloísa Marquínez.

Camacho manifestó su desconcierto con respecto a la actuación del funcionario, quien pese a no ser parte del proceso pidió explicaciones y se acercó a la Corte Suprema de Justicia.

"Me sorprende que un abogado diga que la jueza lo recibió. Los jueces siempre han hablado que ni siquiera con los abogados de las partes se reúnen. Esto lo sabemos hasta lo que no somos abogados", manifestó el vocero.

Camacho dijo que después de presentar esta denuncia le seguirán otras porque no hay ninguna justificación jurídica para que el Tribunal Electoral esté haciendo gestiones para que se envíen copias de una sentencia que no existe, porque no está en firme.

El vocero considera que hay una afán para ver quién le sirve más a los intereses de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo en medio de la férrea persecución que vive el exmandatario.

También recordó que el fiscal electoral es quien tiene la autonomía para comenzar el proceso de inhabilitación, aunque a juicio de Camacho ya este cometió el error de pronunciarse por delante.

No obstante, para Camacho toda esta situación se traduce en una campaña gratuita a favor de la fórmula Martinelli-Mulino que hace que las intenciones de voto a su favor aumenten y Martinelli tome más fuerzas.

Este viernes, el director de asesoría legal del Tribunal Electoral, Rubén González, acudió a la Corte para solicitar información de la sentencia del caso New Business, no obstante le informaron que la misma no está ejecutoriada.

Sin embargo, más tarde el Órgano Judicial desmintió las declaraciones de González y dijo que este nunca se reunió con Marquínez ni se le informó el estado del expediente.

La candidatura presidencial de Martinelli por los partidos Realizando Metas y Alianza, en tanto, se mantiene firme y enfocada en lograr el triunfo el próximo 5 de mayo.

Martinelli lidera con amplia ventaja las encuestas, lo que ha ocasionado que la persecución en su contra se haya intensificado en las últimas semanas con el objetivo de sacarlo de la contienda.

