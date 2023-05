Camacho González: "Aquí hay algo que nos están escondiendo"

La no comparecencia de los testigos protegidos en el caso New Business es fuertemente cuestionada por parte de la defensa del expresidente de la República, Ricardo Martinelli.

En cualquier país serio los testigos protegidos se hacen comparecer a un proceso, cosa que no sucedió en el caso New Business, sostuvo el abogado Luis Eduardo Camacho González a su llegada a la Corte Suprema de Justicia en el séptimo día de la audiencia por el caso New Business.

"Tengo mis dudas de que nosotros tengamos una justicia seria", dijo el abogado.

Camacho González indicó que estos testigos son personas que controla el Ministerio Público. "¿Cómo el MP no fue capaz de hacer que esas personas con las que llegaron a un entendimiento, comparezcan?", fue la pregunta que formuló la defensa de Martinelli.

Los más grave para el jurista es que muchos de estos acuerdos se lograron con el beneplácito de William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore. Agregó que muchas de las personas que salieron del proceso lo hicieron porque solo les pedían mencionar a Ricardo Martinelli Berrocal.

"Aquí hay algo que nos están escondiendo", afirmó el abogado Luis Eduardo Camacho, a su llegada a Corte Suprema de Justicia. "Ni en el juicio de los mal llamados 'Pinchazos Telefónicos", se atrevieron a tanto, indicó.

Las realidades demuestran cómo hay manipulación y la intención de controlar la verdad, agregó Camacho González.

Este miércoles, el caso New Business entra en su séptimo día de audiencia.

