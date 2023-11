Certifican robo y alteración ilegal en expediente New Business

"Un expediente como este requeriría todos los cuidados y un descuido de esta naturaleza no me parece casualidad". Así reaccionó el abogado Alfredo Vallarino ante las incongruencias que existen entre el expediente físico y digital del caso New Business, que se le entregó en el Órgano Judicial.

Vallarino se apersonó a la Corte Suprema, acompañado del presidente de la Comisión del Defensa del Colegio de Abogados, un notario y más de una docena de abogados, para hacer una inspección del expediente en sitio, en lo que constataron que los documentos que aparecen en el expediente físico no coinciden con los del expediente digital.

"No coincide no solamente en foliatura, porque hay errores de foliatura y puede ser hasta entendible, sino que faltan documentos, faltan pdf y lo demás está mezclado", aseguró el abogado.

Vallarino recordó que en recurso de casación se exige, por parte de la Corte, la precisión exacta en las fojas y de no ser así el recurso puede no ser admitido.

"Esto tiene que parar. Nosotros no podemos tener este sistema de justicia y lo vamos a defender con el alma", dijo.

El abogado de Ricardo Martinelli explicó que han sido atendidos por funcionarios de la secretaría judicial, quienes tienen que preparar un informe y pasárselo a los magistrados.

"Nosotros esperamos que un magistrado con dos dedos de frente suspenda lo que está haciendo", manifestó.

El letrado explicó que la casación no es el último recurso que tiene el candidato presidencial para defender en esta causa penal, como quieren hacerlo ver grupos de poder y políticos que intentan de que se haga mal, porque tienen intención de carácter político.

Mencionó varios recursos presentados y que todavía están pendiente de decisión, como el hecho de que no pudieran entrevistar a los testigos protegidos durante el juicio o el hecho de que el Tribunal no le haya hecho caso a la decisión de un magistrado de la Corte que ordenó suspender el proceso hasta resolver un recurso presentado por una de las partes.

Por su parte, el abogado Alenjandro Pérez manifestó que lo que está denunciado la defensa de Martinelli en el Caso New Business es muy grave, porque además de una manipulación del expediente, se incluyó en la copia digital información falseada y alterada.

Pérez señala que el hecho de que esa constancia procesal, ese expediente de New Business, esa copia digital que forma, supuestamente, parte del expediente, no coincida con el expediente original, prueba la falsedad ideológica.

El abogado advierte querella penal contra la Jueza Baloísa Marquínez y en contra del magistrado ponente de la confirmación de la sentencia, Manuel Mata.

"Ellos saben perfectamente que había que dar el expediente original, precisamente, para tratar de impedir que se diera la falsedad ideológica con un expediente digital, supuestamente, que reproduce el expediente original", indicó Pérez.

Abogados certifican irregularidades

Fueron 12 abogados los que certificaron las diferencias existentes entre el expediente físico y el entregado en forma digital del caso New Business a la defensa del expresidente Ricardo Martinelli.

Estos juristas acompañaron al abogado Alfredo Vallarino al Tribunal Superior de Descarga Penal de Panamá, para corroborar la denuncia que realizó con relación, no solo a diferencias entre ambos expedientes, sino a alteraciones existentes en el documento físico.

El abogado Noriel Quijada certificó que la información aparecida en 14 fojas dentro de la memoria USB entregada a la defensa de Martinelli no es la misma que aparece con la misma numeración dentro del expediente físico.

Igual observación realizó la abogada Jackeline Muñoz, quien también revisó las fojas que presentan las irregularidades.

En el caso del abogado Ohad Kiperstola, detectó diferencias en 18 fojas del expediente, mientras que Edgar Sánchez en 14 fojas.

Otros juristas que encontraron alteraciones en 14 fojas, al comparar el expediente físico con el digital, fueron José Mosquera Rivas, Rodrigo Mejía Duncan, Iván Gantes, Ernesto Mora-Valentine, Shirley Castañedas, Lisbeth Remis y Jessica Canto.

Mientras, Ezra Ángel, presidente de la comisión de Defensa de la Profesión del Colegio Nacional de Abogados, encontró irregularidades en 18 fojas.

Los abogados fueron atendidos por funcionarios de la secretaría judicial, quienes tienen que preparar un informe y pasárselo a los magistrados.