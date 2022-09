Equipo legal de Martinelli advierte que en los alegatos se demostrará que el proceso por Odebrecht es un circo

El abogado Carlos Carrillo, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, adelantó que en la fase de alegatos del proceso judicial por el caso Odebrecht continuarán invocando todas las irregularidades que se han presentado.

Carrillo dijo que este viernes terminaron de leer la vista fiscal e ingresaron a la etapa de lectura de los escritos de oposición, de los cuales llevan cuatro.

"En el momento de los alegatos se van a profundizar las graves situaciones que se dieron durante la investigación: violación de los derechos de reserva, de la situación de normas impropias y de actuaciones de los entonces fiscales. Seguiremos invocando todas las irregularidades, que no vienen de ahora sino del periodo anterior", precisó.

Su colega Alfredo Vallarino, en tanto, puntualizó que la próxima semana el caso se pondrá bueno cuando entre en la fase de alegatos.

Vallarino también manifestó que en los siguientes días saldrán muchas sorpresas a la luz.

"Este proceso es un circo, aquí lo verán cuando vengan los alegatos de la otra semana y se van a enterar de varias cosas. Esto es como una novela, síganla", expuso el abogado.

Por otra parte, Vallarino reiteró que en la vista fiscal se mencionan cientos de sociedades, decenas de bancos y cantidad de personas que la propia fiscal dice que estaban vinculadas y sin embargo no fueron imputadas.

"La fiscal dice que no le consta si ellos sabían, así que por ende no actuaron con mala voluntad y por eso no los tienen vinculado", añadió el letrado.



No admiten amparo de Varela

El pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió el amparo de garantías que presentó el abogado Erasmo Muñoz, en representación el expresidente Juan Carlos Varela.

El pleno confirmó así la resolución del 18 de mayo de 2022, emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

***Con información de Luis Ávila.

