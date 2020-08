Estados Unidos juega con la inmunidad a su favor

Seis años después del brutal asesinato de su hija Vanessa, Rogelio Rodríguez recuerda cómo Estados Unidos invocó la inmunidad diplomática para cubrir a un "asesino", pero ahora trata de desconocérsela a los diputados Martinelli Linares.

Vanessa Rodríguez, una joven chiricana de 25 años, fue brutalmente asesinada en Los Santos por el soldado estadounidense Omar Vélez Pagán, de servicio en Panamá, en el año 2014.

Rogelio Rodríguez calificó como "injusto" lo que están haciendo con los diputados Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares al tratar de desconocerle su inmunidad por un requerimiento de Estados Unidos, que usó esta misma figura para proteger al asesino de su hija.

"A mí me parece que lo que están haciendo con los hermanos Martinelli es muy injusto, a nosotros no nos consta que los hijos del señor Ricardo Martinelli hayan hecho las cosas de las que se le acusan, lo que sí nos consta es que los tienen detenidos y están usando todo lo que está a su alcance para no permitir que estos muchachos gocen de la inmunidad diplomática que tienen", expresó a Panamá América.

Rodríguez agregó que las autoridades estadounidenses usaron la inmunidad diplomática para proteger a un "asesino, llevárselo fuera de Panamá, burlarse de las autoridades, de la Convención de Viena.

"Y hasta el sol de hoy, no ha habido manera, seis años después, de que un canciller le pida a los Estados Unidos que cumpla con las afectaciones que nos causaron, que nos den una justicia digna y nos pidan una disculpa... nada de este se ha dado hasta ahora", lamentó.

Recordó que todo lo sucedido en el caso de su hija se dio con la complacencia de la excanciller de Panamá, Isabel De Saint Malo.'

"A la canciller de Panamá le correspondía velar, por mandato constitucional, proteger la dignidad, la honra y la vida de los ciudadanos panameños... esto nunca se hizo. A pesar de que nosotros le mandamos miles de notas a la excanciller Saint Malo, todas las obvio y nosotros nunca obtuvimos una respuesta por parte de ella", explicó.

"Ella nada más actuó de la forma en la que los americanos le pedían que actuará o hiciera, pero de allí en adelante todo fue limitado", puntualizó.

Agregó que cuando se dio este hecho, en menos de 24 horas, al soldado americano lo sacaron de Panamá, todo con la complicidad de las autoridades de ese momento.

"Cuando esta situación se dio y a nosotros nos informaron del hecho, ya el Gobierno panameño había entregado al soldado a la Embajada de los Estados Unidos en Panamá y más rápido que ligero lo sacaron del país, esto en violación de la jurisdicción y las leyes panameñas", precisó.

Añadió que no fue hasta dos semanas después de la muerte de su hija que las autoridades americanas le imputaron cargos a Vélez Pagán, sin embargo, a ellos nunca les constó que el mismo tuviese la inmunidad diplomática que fue invocada para sacarlo de Panamá.

"Lo que sí sabemos es que ellos invocaron los términos de inmunidad diplomática para proteger a un asesino, un criminal y llevárselo fuera el país sin siquiera respetar los términos del procedimiento que tenían que hacer", dijo.

Muchos abusos

Rogelio Rodríguez recordó parte de los abusos que el soldado norteamericano le hizo a su hija Vanessa Rodríguez en el 2014.

"Este señor después de que torturó, violentó a mi hija, hizo lo que le dio la gana con ella, le pasó el carro de la Embajada Americana por encima varias veces, eso quedó plasmado en la Corte, incluso él mismo lo aceptó, pero cuando nosotros le hicimos un reclamó al Gobierno americano, ellos nos dijeron que nosotros no teníamos derecho a reclamarle, porque eso había pasado fuera de su país", sentenció.

Ante esto, el padre de Vannesa señaló que si bien es cierto que su hija murió en Panamá, lo hizo dentro del carro de la Embajada de los Estados Unidos y "quien muere dentro de un carro de una embajada lo hace dentro de la extensión territorial jurídica de ese país. Hasta el sol de hoy estamos esperando una respuesta por parte del Gobierno americano, respuesta que nunca nos van a dar".

Llamado a Cortizo

De forma contundente, Rodríguez le hizo un llamado al presidente Laurentino Cortizo para que le solicite al canciller Alejandro Ferrer que le pida a los Estados Unidos, de Estado a Estado, que cumpla con las afectaciones que le causó el soldado Vélez Pagán a su familia.

Con tristeza, Rodríguez ve cómo Estados Unidos, "un país que dice ser respetuoso de los derechos humanos", se ha burlado de ellos.

Señaló que no pierde las esperanzas de que algún día se le haga justicia a la memoria de su hija.

"Un padre nunca pierde las esperanzas y yo tengo mis esperanzas plasmadas en Dios y sé que tarde o temprano algo pasará para que le dé una lección a los norteamericanos, para que sepan que no pueden estar jugando con la dignidad de las personas, de los pueblos y mucho menos de aquellos que no tenemos recursos para hacerle frente a la acciones que sus ciudadanos cometen", indicó.

Rogelio Rodríguez concluyó que al día de hoy, no tiene certeza de que Omar Vélez Pagán está detenido pagando su condena.

