Estados Unidos presiona a los tribunales de Guatemala en el caso de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares

Estados Unidos tiene "las manos metidas" en la justicia de Guatemala y por ello, los tribunales de ese país actúan en "secreto" en el caso de los diputados centroamericanos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, porque saben que les violan sus derechos.

De esta manera definió la situación de los diputados panameños, su abogado defensor en Guatemala, Denis Cuesy.

Precisó que en Guatemala, a partir del año 1994, entró en vigencia la oralidad en todos los procesos legales, lo que garantiza que las personas tienen derecho a que en una audiencia se les comunique por qué están detenidas "y violentar ese derecho, es violentar el debido proceso".

No obstante, denunció que las autoridades del Tribunal Quinto de Guatemala han obviado la obligatoriedad de dicha audiencia en el caso de Luis Enrique Martinelli.

"Pero por qué hacen esto, porque saben que incumplieron con la ley al momento de detener a dos diputados del Parlacen que gozan de una prerrogativa que se llama inmunidad y sienten que tienen el respaldo total del Gobierno de los Estados Unidos y entre más violenten la ley, ellos van a ser más serviles y protegidos por el gobierno americano", denunció.

El defensor agregó que frente a estas acciones tomadas por las autoridades de Guatemala, existen organismos internacionales que observan las actuaciones de los jueces nacionales para evitar esos abusos de autoridad y resoluciones contrarias a derecho, como las que están haciendo con los Martinelli Linares.

"Lo único que están haciendo con violar el debido proceso, es instarnos a nosotros como defensa a que acudamos a esos organismos internacionales para que se pronuncien en contra del Estado de Guatemala por tener jueces parciales, que no ejercen su labor de una manera imparcial, sino que están básicamente convertidos en fiscales", destacó.'

Comisión contra tortura

Por otro lado, ayer, los diputados centroamericanos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares recibieron la visita de la Comisión contra la Tortura de Guatemala, un ente que trabaja con la Organización de Naciones Unidades en los temas sobre los abusos a los que están expuestos los privados de libertad.

"La visita de esta Comisión contra la Tortura a los hermanos Martinelli se hace para dejar en evidencia una serie de vejámenes, vicios y actuaciones en contra de derecho que se están llevando en contra de los diputados centroamericanos y que nosotros como defensa lo hemos reiterado desde que se dio su detención", manifestó Denis Cuesy.

Precisó que desde la primera vez que el diputado Ricardo Martinelli Linares fue llevado ante el Tribunal Tercero de Guatemala, la única intención de este organismo "fue cometer cualquier tipo de injusticias, vedarle el derecho a defenderse y cumplir con el objetivo del Gobierno de los Estados Unidos, que es extraditarle a él y a su hermano", violándoles cualquier norma legal preestablecida.

Algo, que a juicio del defensor, le causa sorpresa, toda vez que tiene entendido que el Gobierno de los Estados Unidos respeta el debido proceso.

"No entiendo y no me explicó por qué en estos momentos los Estados Unidos están permitiendo que se viole cualquier tipo de norma, resolver en contra de derecho y que se cumpla el objetivo que ellos quieren, sin importarles las normas debidamente establecidas", replicó.

Cuesy indicó que se necesita la observancia de todos los organismos internacionales en Guatemala.

