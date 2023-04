Estafadores suplantan identidades en ventas de autos

La Policía Nacional advierte sobre estafadores que están suplantando identidades de otras personas para realizar estafas en venta de autos por medio de las redes sociales, con el objetivo de intentar ganar la confianza de las víctimas.

De acuerdo a las investigaciones que se adelantan, facinerosos se están dando la tarea de realizar publicaciones de autos y bienes electrónicos, y al momento de ser contactados por algún interesado solicitan abonos, enviando como muestra de confiabilidad, cédula u otro documento de una tercera persona que no tiene nada que ver con la estafa.

¿A quiénes les sustraen los documentos?

Según los patrullajes cibernéticos realizados, se trata de víctimas que en algún momento compartieron la fotografía de sus documentos para algún trámite y terminaron en manos de estafadores.



El Capitán Wladimir González, Jefe de la División de Ciberdelitos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), recomendó a las personas que quieran adquirir un vehículo de segunda que tome las medidas de prevención y solicite al vendedor asistir físicamente a la DIJ para realizar la inspección correspondiente, así determinar primeramente que el bien existe y segundo que no se trata de un auto robado o hurtado.

Además, aconseja no realizar pagos por adelantado sin asegurarse que sea una venta legal, en caso que el “vendedor en línea” le indique que si no abona no puede ver el auto, ya es una alerta que está frente a una estafa.

Asimismo, se les exhorta a la población en general evitar publicar o compartir sus documentos personales en redes sociales o plataforma de mensajería instantánea.

En caso que sus documentos estén siendo utilizados para estafar, interponga la denuncia ante el Ministerio Público.

En octubre del año pasado, mediante la Operación Ardid, se aprehendieron a cuatro integrantes de un grupo delictivo dedicado a las estafas agravadas, a través de la venta de autos con documentos falsos.

Este grupo vendía autos con documentos falsos, posteriormente se apropiaba del vehículo, aduciendo haber puesto la denuncia y que también mantenían los documentos legales.

