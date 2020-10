Familiar de un exdirectivo de la Autoridad del Canal de Panamá dentro de Quintiq

La participación de un familiar de un exdirectivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en el contrato para la implementación y desarrollo del programa Quintiq, el cual nunca pudo ser puesto en funcionamiento, fue confirmada en un cuestionario que respondió el administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez, a la Asamblea Nacional.

La información fue suministrada por el Fiscalizador de la ACP, Antonio Domínguez, luego de ser consultado por Vásquez, como parte del cuestionario que le envió la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, tras conocerse posibles irregularidades en la contratación del programa para agilizar los procesos de la vía acuática, el cual nunca pudo ser implementado.

El administrador de la ACP, entre sus respuestas, indicó que por este tema el fiscalizador confeccionó dos cartas (11 de septiembre de 2018 y 27 de diciembre de 2019), como un informe de auditoría relacionados con el programa Quintiq.

"En la actualidad, el Fiscalizador General se encuentra realizando otro informe de auditoría, cuyo texto final está pendiente de ser remitido a la Junta Directiva del Canal", puntualizó el funcionario.

Ricaurte Vásquez confirmó a la Asamblea Nacional que el programa nunca fue implementado en el Canal de Panamá.

"Se inició con el diseño, configuración, desarrollo y las primeras pruebas de Quintiq en ambientes no productivos del Canal de Panamá. El proceso de implementación de las licencias de la plataforma Quintiq en servidores de la ACP en ambientes no productivos se realizó desde el 19 de septiembre de 2017 al 25 de julio de 2018. No obstante a lo anterior, la capacitación de los usuarios, configuración y desarrollo de dicha solución no se llegó a complementar", respondió el administrador.

En cuanto al monto total que pago la Autoridad del Canal de Panamá por la compra, implementación y mantenimiento de dicho programa, dijo que fueron 15.8 millones de dólares, durante la administración de Jorge Luis Quijano.