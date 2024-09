Funcionaria de Meduca denuncia presunto acoso sexual en la Dirección Regional de Herrera

Una funcionaria del Ministerio de Educación, de la Dirección Regional de la provincia de Herrera, ha denunciado públicamente una situación de presunto hostigamiento y acoso sexual.

Se trata de la educadora Sonia Franco, quien asegura ser víctima de acoso por parte del profesor Carlos Zarzavilla, director regional de Educación en Herrera.

De acuerdo con Franco, la situación empezó en 2022 cuando Zarzavilla le hizo propuestas indecentes, que ella rechazó. Esta situación, según Franco, fue el inicio de un calvario que a día de hoy le ocasiona problemas de salud.

"Me dijo que si no mantenía relaciones con él me iba a ir mal. Me acosaba y como no cedí, me empezó a perseguir en mi trabajo y hacerme la vida de cuadritos", expuso Franco.

Frente a este escenario, Franco interpuso una querella en el Ministerio Público, a partir de la cual esta institución le abrió una carpetilla de oficio a Zarzavilla.

Franco, con 24 años de servicio, asegura que como represalia, Zarzavilla ha tratado de despojarla de su cargo como Supervisora de Educación Particular, trasladándola a la Coordinación de Equiparación de Oportunidades.

"La primera carpetilla, en la que lo denuncié, la cerraron provisionalmente. Él me demandó, pero no me gana esa querella porque hay pruebas de que hubo hostigamiento. No he sido la única acosada sexualmente y con hostigamiento", agregó.

Franco también lamentó que nunca se le haya tratado como víctima. En este sentido dijo que se elevó la situación ante la exministra Maruja Gorday de Villalobos, quien se limitó a decir que ambos trabajaban en diferentes edificios.

Con respecto a su estatus laboral, Franco asegura que tiene providencia legal para estar en la Dirección Regional. Además todos los resueltos de Meduca en su contra los ha impugnado.

"Sigo laborando en Meduca, pero muy estresada. Mi psiquiatra me ha dado incapacidad porque sentía que no podía más", añadió.