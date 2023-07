Funcionario de la DGI tiene prontuario delictivo agravado

Rafael Guerrero Espinoza, quien fue la pieza principal de una denuncia falsa donde se señala al candidato presidencial, Ricardo Martinelli, fue nombrado el 3 de enero de 2022 en la Dirección General de Ingresos (DGI), a pesar de tener un extenso prontuario delictivo.

Guerrero, quien se prestó para hacer señalamientos falsos vinculados a Martinelli, tiene en su registro policial una apropiación indebida en 1987 y un robo agravado en 1997, revelan documentos oficiales.

Por ello, Guerrero tiene dos condenas, una por 6 años y otra por 10 años de prisión. Esa última condena incluyó una inhabilitación de funciones públicas de 1997 a 1998, lo que lo convierte en un ciudadano con un prontuario delictivo agravado, de acuerdo con documentos oficiales.

Aun así, Guerrero fue la pieza principal que utilizaron dos medios de comunicación social el pasado miércoles para tratar de vincular a Martinelli en una supuesta investigación.

Martinelli calificó de falsas las denuncias divulgadas ayer donde señalan la supuesta vinculación el funcionario de la Dirección General de Ingresos (DGI).

El candidato presidencial indicó que se trata de novelas que surgen cada vez de que se hacen públicas las encuestas que lo colocan como favorito a ganar en las elecciones de 2024.

“Cada vez que subo en las encuestas, me inventan una novela a la panameña, española, o italiana. Ahora, a través de FOCO y La Prensa, circulan una supuesta investigación chimba de estamentos de seguridad, donde un supuesto conductor de la DGI, que me dicen tiene un prontuario escabroso, es usado para decir falsamente que me reuní con él”, señaló el candidato presidencial.