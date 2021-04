Intentan robar armas de propiedad privada en custodia de la Policía Nacional

El búnker en Howard, donde se almacenan las armas que importan las casas comerciales y agencias de seguridad, sufrió un intento de robo, a pesar de estar custodiado y a cargo de la Policía Nacional (PN).

Versión impresa

Se trata de miles de armas que casi quedan en manos de la delincuencia organizada en Panamá, hecho que fue confirmado por altas fuentes policiales.

Las fuentes informaron que los malhechores lograron abrir el búnker posterior adonde se encontraba el armamento de las empresas privadas de seguridad.

De lograr su objetivo, miles de armas hubieran quedado en manos de los amigos de lo ajeno.

Para Isaac Brawerman, presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (Appa), de ser cierto este posible intento de robo en el búnker de la armería privada, sería una situación de mucha preocupación, ya que de concretarse ese hecho muchos particulares hubiesen perdido su propiedad y las mismas en estos momentos estuvieran en manos de la delincuencia organizada.

"Estamos hablando, no de una pequeña cantidad de armas, ya que un búnker de esos pudiera tener más de 3,000 mil armas... es un tema muy delicado y sensitivo y menos mal que no pudieron ingresar. Nosotros en diversas ocasiones le hemos comentado al Ministerio de Seguridad que las condiciones y la ubicación donde se encuentran esos búnker, son paupérrimas, esas estructuras se están cayendo, eso no es lugar para guardar la propiedad privada", dijo.

Brawerman indicó que de ser cierto o no, esto debe ser un llamado de atención para las autoridades para que muden esas armerías .'

204

pandillas había en Panamá en el año 2016. 90

de ellas operan en la provincia de Panamá.

El dirigente aprovechó para hacerle un llamado a las autoridades que tienen la custodia de estas armas para que agilicen esta tramitología, la cual por ley no debe demorar más de 30 días, sin embargo, se exceden de este tiempo.

VEA TAMBIÉN: Gerente de la Caja de Ahorro anuncia demandas civiles contra La Prensa y Foco

Por su parte, Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), dijo que este intento de robo es un claro mensaje sobre un problema de deficiencia en materia de seguridad que actualmente enfrenta el país.

Agregó que este tipo de situaciones lo que deja ante la opinión pública es una "profunda preocupación", ya que el país enfrenta problemas de inseguridad, algo que ha sido el malestar ciudadano desde hace muchos años, dando como resultado que la criminalidad se haya tomado las calles.

"Además de esto, hay una serie de factores que han generado el incremento y la incidencia de la inseguridad, como lo es el desempleo, la suspensión de los contratos de trabajo, el incremento de extranjeros en Panamá, sin ningún tipo de fuente de ingresos, al final todas estas situaciones se reflejan de esa manera", explicó.

"Esto es preocupante y debe llamar la atención no solamente a la ciudadanía, sino también a los entes de seguridad, porque definitivamente la vulneración a estos centros donde se mantienen los armamentos de los entes que prestan el servicio de seguridad privada, podrían ocasionar problemas bastantes delicados", dijo el jurista.

Esto, según Fraguela, porque son armas de grueso calibre que podrían caer en manos de personas que evidentemente no están del lado de la ley, ni tampoco encargadas de prestar el servicio de seguridad para el cual fueron adquiridas.

VEA TAMBIÉN: [VIDEO] La pandemia ha sido una oportunidad para que las personas se acerquen más a la naturaleza

"Evidentemente, esas armas caerían en manos de la delincuencia organizada o de personas que usarían las mismas en un momento determinado para satisfacer sus necesidades y obviamente crear un ambiente de terror e inseguridad en el país", señaló.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!