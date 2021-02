Invasores ilegales se toman fincas en Bocas del Toro con amenazas de muerte y golpeando a sus propietarios

La invasión ilegal de tierras en las fincas privadas de la provincia de Bocas del Toro han sido tomadas por bandas criminales organizadas, todo esto ante el silencio de las autoridades.

Versión impresa

Estas organizaciones tienen un sistema operativo en el cual utilizan equipos pesados y se valen de amenazas de muertes contra sus víctimas para lograr invadir las fincas.

En este momento hay reportes sobre más nueve fincas afectadas en esta provincia, muchas de las cuales tienen procesos legales abiertos contra estos grupos organizados, sin que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.

Esta situación se está dando en sectores de Bocas de Toro como: La Mesa, Las Tablas, Guabito, Guamerrú, Finca 51, etc.

Esto ha ido hasta el punto de poner la vida en peligro de quienes se resisten para proteger su propiedad privada, al punto que son golpeados por quienes les invaden sus terrenos, tal como acaba suceder en este punto del país.

"Este es un tema grande y serio", indicó uno de los propietarios de estos terrenos que están siendo afectados, el cual pidió reserva de su identidad por temor a ser víctima, tanto él como su familia, de estos grupos organizados que actúan con violencia ante quienes tratan de defender su propiedad.

El propietario agregó que en su caso el contaba con una finca de cuatro hectáreas de terreno, por más de 48 años y la misma fue invadida cuando se encuentra en un proceso de formalización con el Banco Hipotecario Nacional (BHN).'

27

de enero de este año se dio una de las últimas invasiones en Bocas del Toro. 4.5

hectáreas fueron invadidas a una persona que tenía 48 años de tenerla bajo su administración.

"Esta invasión la hacen con la complicidad de alguien de adentro del Gobierno, quien les dice que invadan en un determinado terreno que se encuentra en trámites", sentenció.

VEA TAMBIÉN: Concurso de Beca: ¿Dónde y cuándo recibirá el Ifarhu los documentos en Panamá Oeste?

"Yo con unas tierras de 48 años de estar administrando, prácticamente me han dejado sin nada, solo con la casa, ya que ellos me indicaron que yo no puedo tener más de un lote, sin embargo, estos grupos invaden y se hacen de diversas cuadras de terreno e diversas partes de la provincia, algo que se ha convertido en un negocio", expresó el afectado.

Agregó que es tanta la amenaza, que incluso sus hijos menores de edad han sido víctimas de estos grupos de invasores.

"Mis hijos menores los enviamos a recoger un maíz que teníamos sembrado, antes de que se lo llevaran y estas personas les dijeron que dejaran eso tranquilo sino los iban a amarrar", enfatizó el propietario quien le pide a las autoridades que hagan algo.

Panamá América pudo conversar con algunos de los abogados defensores de aquellos propietarios de fincas que se han visto afectados por este situación.

Uno de ellos es el abogado Edgar Acosta, quien indicó que actualmente en el distrito de Changuinola se han dado una serie de situaciones con respecto a la tenencia de globos de terreno, que en su mayoría tienen título de propiedad.

Añadió que estas personas se organizan para invadir estas tierras y después se vuelve difícil lograr el lanzamiento de ellos, porque las autoridades no cumplen el procedimiento.

Acosta agregó que los propietarios de la fincas afectadas lo único que le están solicitando a las autoridades es que hagan respetar la seguridad jurídica, tal como lo dispone la Constitución Política.

VEA TAMBIÉN: Gremios de médicos y enfermeras espera que con el segundo lote se complete la vacunación al personal de salud

En tanto, el abogado Manuel García, defensor de otro de los afectados, dijo que llevan más de un año en esta lucha por este tema de la invasión de tierras en Bocas del Toro, sin obtener respuesta de la justicia administrativa, por parte de las autoridades de la provincia.

Puntualizó que lo más penoso es que se trata de fincas que se dedican a una actividad agraria y estas personas cometiendo un delito penal entran con armas punzocortantes, amenazando a los empleados y administradores.

"Esto es lo que está ocurriendo en la provincia de Bocas del Toro, lastimoso porque las autoridades que tienen que salvaguardar la seguridad de todos los asociados en base al articulo 17 de la Constitución, no hacen su trabajo", expresó.

García explicó que las autoridades administrativas y de justicia no hacen nada en este tema e incluso en muchas ocasiones hasta los apoyan en los cierres de calles que hacen, exigiendo el derecho a la luz, el agua, cuando invaden.