Ismael Pittí Branda: de testigo fallido a asistente de copiadoras más caro del país

Ismael Pittí Branda, un sargento de la Dirección de Investigación Judicial (DJI), se convirtió en la clave para que en la gestión de Juan Carlos Varela se armara ilegalmente y con pruebas manipuladas, el expediente del caso de los pinchazos contra el ex presidente Ricardo Martinelli.

En dos juicios, a Pittí no le quedó más que reconocer que fue parte de la estructura liderada por el ex director del Consejo de Seguridad, Rolando "Picuiro" López, para fabricar las pruebas con las cuales encausar al ex presidente Martinelli. Todo como parte del plan de venganza política de los hermanos Varela.

Ante el juez, Pittí se vio obligado a aceptar ilegalidades como la falsa llamada anónima con la que inició la investigación y la fabricación de pruebas desde la computadora de Rolando López.

En su puesto en Washington, Pittí factura sumas importantes de dinero desde agosto de 2014, cuando se le concedió la figura de "testigo protegido" y se le nombró agregado policial acreditado en la misión permanente de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Estados Unidos.

En salarios, Pittí ha facturado casi un millón de dólares, según denuncias de abogados como Alfredo Vallarino.

Pero el salario oficial de Pittí es ocultado desde el gobierno de Varela y sigue en secreto en la administración de Laurentino Cortizo. En la planilla que deben publicar, por obligación legal, la Cancillería de Panamá y la Policía Nacional, no hay información del salario pagado a Pittí como agregado policial.

La Policía Nacional solo tiene registrado el salario que le han seguido pagando como un simple sargento de la DIJ de mil 165 dólares mensuales. Esto debido a que López y el exdirector de la Policía, Omar Pinzón, le tramitaron una licencia con sueldo desde agosto de 2014.'

a la fecha, Ismael Pittí se ha mantenido en los Estados Unidos como agregado en la OEA. 1,165

dólares es el salario que aparece registrado para Pittí como miembro de la Policía Nacional.

Este medio de comunicación tuvo acceso a dos informes de gestión de Pittí presentados ante la Policía Nacional.

El primer informe es del 3 de julio de 2020. En este documento, Pittí confirma ser un asistente de mantenimiento de copiadoras, teléfonos y computadoras, ya que nombramiento habla de un técnico de ingeniería.

Pittí enumeró una serie de tareas que se enmarcan solo en la asistencia a los trabajadores de la misión de Panamá ante la OEA. "Velar que los funcionarios de la misión permanente de Panamá mantengan su estación de trabajo funcional. Configuración de una red de trabajo de las impresoras, a fin de que los funcionarios puedan compartir dicho recurso", son parte de las funciones que dice haber hecho Pittí desde que llegó a Washington como testigo protegido de López y los Varela.

El agregado policial también dijo haber trabajado en el inventario de la oficina de la misión y de la residencia del embajador, editando videos, haciendo plantillas de invitaciones y notas y ordenando expedientes.

Desde junio, Pittí reportó que se encuentra en teletrabajo por las medidas contra el covid-19 y que para ello se le encomendó instalarle los programas a una nueva computadora comprada por la embajadora María Roquebert.

Incluso, Pittí describe funciones que podrían recordarle su labor en el Consejo de Seguridad mientras trabajó con López. Dijo que dio apoyo y soporte al personal de la misión en la OEA respecto a envíos de correos electrónicos y apoyo en conferencias virtuales.

El 4 de septiembre de 2020, Pittí reportó que continuaba bajo teletrabajo por órdenes de la embajadora Roquebert. Incluso, dijo que le daba asistencia remota a la laptop de Roquebert, equipo que presentaba problemas de conexión de la cámara.

En este segundo informe, Pittí volvió a recalcar que parte de sus funciones era la verificación de las impresoras de la embajada, cotización y compra de antivirus. También reveló que ayudaba al movimiento de mobiliarios y equipo de descarte para ser trasladados al garaje de la residencia de la misión diplomática.

Mientras la Cancillería y la Policía no den por terminado la asignación de agregado policial de Pittí, el sargento seguirá cobrando doble salario con fondos públicos, a pesar de que el caso donde fungió como testigo ya culminó con un resultado adverso a las pretensiones del expresidente Varela, López y la exprocuradora Kenia Porcell.

