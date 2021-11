José Luis Popi Varela, el otro operador ilegal que tuvo el Ministerio Público

La organización criminal que distorsionó la justicia durante la gestión de Juan Carlos Varela está quedando más en evidencia. Por muchos años las víctimas guardaron silencio por temor al aparato policial que encarceló, sembró armas ilegales y obligó a supuestos testigos a hacer acusaciones falsas a cambio de nombramientos en embajadas como la de Washington en Estados Unidos.

Documentos oficiales y declaraciones contundentes de uno de los testigos protegidos ante una jueza como Rentería que revelan como desde la presidencia y el Consejo de Seguridad Nacional se cometieron todo tipo de violaciones para manipular la justicia dentro del Ministerio Público con el solo fin de acabar con el círculo del expresidente, Ricardo Martinelli, no han sido suficientes para que las nuevas autoridades inicien una investigación y destituyan a los fiscales de esta estructura que siguen vigentes.

Ahora todo coincide con las conversaciones del expresidente Varela y su hermano, las cuales fueron filtradas al sitio varelaleaks.com. Incluso ambos hermanos hablan directamente que tenían una guerra contra RM (Ricardo Martinelli) utilizando los servicios del Ministerio Público y del excontralor, Federico Humbert.

En esas conversaciones por whatsaap, entre el exmandatario y su hermano José Luis Popi Varela, siendo diputado en ese entonces, se revela cómo entre ellos dos coordinaban y daban órdenes al Ministerio Público para coordinar la delación del brasileño Joao Santana en el caso de la constructora Odebrecht.

Las órdenes eran dadas por Popi Varela y el expresidente directamente a la ex procuradora Kenia Porcell y Daniel Arroyo.

Arroyo fue un oficial policial que empezó como escolta de Porcell y que terminó siendo su asistente y luego subsecretario del Ministerio Público.

Arroyo se convirtió el acompañante de Porcell a todos los viajes que hizo al exterior. Esa estrecha relación, dio pie para que los hermanos Varela confiaran en Porcell y Arroyo para coordinar delaciones.'

Incluso Popi Varela coordinó, clandestinamente, las delaciones antes que el Ministerio Público hiciera su trabajo. Todo era coordinado entre los dos hermanos Varela, según se desprenden de los varelaleaks, información que hoy cobra relevancia al desmantelarse toda la organización criminal. Los hermanos Varela llamaban a la exprocuradora "La Señora".

El 1 de mayor de 2015, Popi Varela le escribió a su hermano un mensaje que dimensiona el alcance de la manipulación que tenían en el Ministerio Público.

"Acabo de reunirme con Joao, le informe cómo eran los vuelos… Me pide a ver si es posible él mañana ir a hablar con las fiscales para la redacción del acuerdo… Ya le escribí a Daniel".

El expresidente le respondió a su hermano que Porcell le había preguntado de eso. "Al final él quería el jueves con La Señora. Nosotros coordinamos a Daniel. Dice la señora que el acuerdo está listo. Fue entonces que Popi Varela recontestó: "ya le dije a Joao, Daniel iba a estar disponible miércoles y la sra jueves y viernes. Que se entiendan ellos allá. Voy a explicarle a ella. Y le va a enseñar todo. Ella puede apuntar pero no entrega. Solo que ellos hagan click allá. Aunque siento que si firma el acuerdo le da todo. Que ponchera. En algún momento tendremos que decirle eso".

Incluso Popi Varela se refirió en las conversaciones varias veces de Andrés Rabello, exrepresentante de Odebrecht en Panamá.

Su hermano era la conexión con los brasileños para garantizar que no se les involucrara en el caso.

"Acabo de cerrar con A (Andrés Rabello) casi despegando, que él tuvo que aceptar contestar esas preguntas para mejor relación con los fiscales de B, que se siente no está bien ni acá ni allá. Que no entiende porqué no atendieron a Joao para ver el texto final, que para él la tranquilidad es tener la redacción oficial del acuerdo que él va a firmar. Que en estas cosas 1 palabra que se cambie puede cambiar todo y el solo pide ver el texto final. Que un acto de buena fe sería poder que Joao adelante mañana en esto", escribió Popi Varela a su hermano.

Dando pruebas de ser servil, Popi Varela también copio el texto de un mensaje que le envió en ese momento Daniel Arroyo.

"Diputado las indicaciones de la Jefa son que viaje mañana, que le entregue un borrador del acuerdo final en Brazil al Sr si es que el Sr cumple, no hay espacio ni autorización a correcciones más que suprimir el blanqueo y eso no se hará hasta que el señor ni culmine de rendir su indagatoria , de lo contrario concluimos con las conversaciones, dijo Popi Varela recalcando: esto me dice Daniel.

Rabello pidió tener anticipadamente el texto del acuerdo antes de que se firmara algo, incluso con Santana.

El ex mandatario le informó a su hermano que estaba consultado el tema con Porcell y el entonces contralor Federico Humbert.

Incluso Popi Varela recomendó una cifra para la multa a Odebrecht.

"Recomendación mía sería: mínimo 5 mil hasta un máximo del doble de la lesión. Queda acordado que el valor mínimo será de $59 millones hasta que legalmente se determine la lesión", escribió Popi Varela a su hermano.

Insistió en esa parte: "Allí que pelen los abogados si hay lesión o no. La señora debe estar clara de las connotaciones políticas que tiene esto y no quedarnos en tecnicismos".

Ambos hermanos también se quejan y llaman de alocado a Humbert por no estar a favor de un acuerdo con Odebrecht.

"Ayer lloró sin parar por horas después de la reunión", dijo el expresidente refiriéndose a la exprocuradora en momentos que manipulaban desde la clandestinidad delaciones y acuerdos con la empresa brasileña.

En otra parte de las conversaciones Popi Varela le notificó a su hermano que el contralor Humbert estaba molesto.

"Dice H que anda cabriado porque no lo hemos tomado en consideración. Le dije que tratara de hacerme una cita.

El ex presidente Varela le respondió de mala forma: "Pero que ayude en la guerra contra RM. Yo con chantaje no funciono".

En una parte de la conversación entre los hermanos Varela, se hace referencia a declaraciones en Brasil de Fernando Migliaccio las cuales señalaban a Juan Carlos Varela prometiendo a Luis Soares de Odebrecht que la informa ción de la constructora no sería enviada a Suiza.

Incluso Popi Varela le recomienda tener un comunicado adelantado por si estas declaraciones se hacían públicas y llegaban a Panamá.

La conversación de los hermanos Varela es otra prueba contundente de cómo fue manipulado el Ministerio Público, desde una organización criminal, con fiscales que aún continúan nombrados en la institución.

Ante ello el procurador, Javier Caraballo ha guardado total silencio. Al margen de la manipulación del caso Odebrecht, resalta una conversación despectiva contra el periodista de TVN, Icar Reyes, quien lo cuestionó el 14 de mayo de 2017 en una cita eucarística por el tema de los dineros que recibió de la constructora brasileña y de un posible asilo de Nicolas Maduro.

"Fui a la cita eucarística. Me fue súper. Solo al final llegó el cueco de Icard Reyes. Preguntó asilo de Maduro. Luego tres veces si Odebrecht había donado. Le dije no. Me sacó lo de Fonseca. Era incisivo. Pero es buscando protagonismo. Le dije fuera de cámara que debía regresar a la radio. Por el tipo de entrevista. Y anda dolida la loca esa. Pero llamé a Miguel (Miguel Heras, directivo de TVN)) para controlar. No voy a aguantar cuequerias de nadie", escribió el ex mandatario Varela dejando entrever que tenía control en las publicaciones de TVN.

Popi Varela le respondió: "Xuxa ese Icard Reyes es una ladilla. Siii pero es que no respetan ni a 1 presidente. Quieres le escriba soy amigo de él".

