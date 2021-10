José Luis 'Popi' Varela muestra su 'odio visceral' a Ricardo Martinelli

José Luis "Popi" Varela, hermanos del expresiente de la República, Juan Carlos Varela y quien ha dejado en evidencia públicamente que es enemigo de Ricardo Martinelli, continuará su comparecencia hoy en el juicio oral por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, orquestado en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), en el Gobierno pasado.

Varela, quien fue convocado como testigo por parte de la fiscalía ha manifestado dentro del juicio situaciones "fuera de contexto" y como estrategia ha tratado de insinuar que las supuestas interceptaciones que se le hicieron fueron hechas u ordenadas por parte de Martinelli.

Afirmación que tanto él, como el resto de los testigos que han comparecido en el juicio oral, incluyendo el "testigo protegido", quien es el verdadero autor de los correos que fueron supuestamente interceptados, han podido demostrar eso en lo que va del proceso.

El hermano del expresidente de la República, Juan Carlos Varela, señalado como el creador de este proceso en el Consejo de Seguridad Nacional, en su comparecencia dentro de la audiencia ha realizado actuaciones con la finalidad de desconcentrar tanto al exmandatario Martinelli, así cómo a los abogados que forman parte del equipo de defensa del empresario.

"Popi", quien se mostró muy complaciente cuando la fiscalía lo interrogó y esquivo cuando la defensa lo ha cuestionado, debe seguir siendo contrainterrogado en el juicio hoy por parte de la defensa del exgobernante, específicamente el abogado penalista Sidney Sittón.

Ante esto, el jurista defensor de Ricardo Martinelli, manifestó que el testigo en la audiencia, se ha dedicado a evadir las preguntas "aferrándose a que no sabe, no se acuerda o no le consta nada de lo que se le está preguntando".

"Esto es bueno porque al final el Tribunal de Juicio valora justamente en esa inmediación que tiene, sobretodo con el lenguaje textual del testigo, su reticencia a responder el contrainterrogatorio de la defensa, por tanto, eso desmerita y resta valor a su credibilidad", sentenció.'

21

de julio de este año, inició el segundo juicio oral contra Ricardo Martinelli. 51

días laborales han transcurrido desde que se dio inicio a este juicio oral en este proceso.

Sittón agregó que por otro lado, el testigo ha señalado que no es enemigo de Ricardo Martinelli, tampoco amigo, sin embargo, "no acababa de salir de la audiencia, cuando posteó un tuit en contra del expresidente, a propósito de del avión de su propiedad (Martinelli) que se encuentra en este momento pendiente de una audiencia que se va a realizar en Guatemala, para que su defensa aporte los documentos de cuándo fue adquirido con un financiamiento del Banco General de Panamá".

Frente a esto, el defensor señala que entre sus palabras y sus hechos hay una dicotomía que refleja una alteración y duplicidad de la personalidad del testigo de la fiscalía.

"Lo importante es que el Tribunal se ha dado cuenta, al punto que le ha hecho un fuerte llamado de atención por su conducta infantil y sus despropósitos dentro de la audiencia, con una voz aguda, entonces este señor ha empezado a desmonorarse ante los ojos del Tribunal y ha quedado en evidencia como lo que es, un mitómano habitual y recurrente que en su vida ha manifestado un odio visceral hacia Ricardo Martinelli", enfatizó.

El exdiputado panameñista, igual que en el juicio anterior, pudo reconocer algunos correos suyos que la fiscalía le mostró, sin embargo, ha mostrado muchas inconsistencias en su comparecencia en el proceso.

Entre las que están, por ejemplo, que a pesar de que indica que algunas transcripciones fueron de audios de conversaciones que él sostuvo, nunca la fiscalía lo puso a escuchar los mismos para corroborarlos.

