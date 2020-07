'Juan Carlos Varela está tratando de engañar a los investigadores'

El expresidente Juan Carlos Varela comparecerá hoy por cuarta vez a rendir indagatoria ante el Ministerio Público por el caso Odebrecht, mientras juristas consideran que se le debe aplicar una medida de detención preventiva, porque el mismo no está colaborando con la justicia.

De acuerdo con el abogado Sidney Sittón, hay un "concepto errado" por parte del exmandatario Varela, quien piensa que al acudir a las citaciones que le hace la Fiscalía Especial Anticorrupción está colaborando con la justicia en las investigaciones del caso Odebrecht, y no es así.

Sittón considera que la colaboración dentro de un proceso penal tiene que hacerse de forma efectiva.

"Cuando usted escucha a Juan Carlos Varela decir que los dineros que le dio Odebrecht no fueron sobornos, sino donaciones y trata de justificarlo a pesar de que el Tribunal Electoral ha sostenido que esto no es cierto, naturalmente que está tratando de engañar al Ministerio Público, desviar las investigaciones y ocultar el origen de su fortuna", explicó.

En consecuencia, Sittón agregó que lo que existe es una situación muy particular donde el imputado procura engañar a los agentes de investigación.

"Esta inferencia racional, que se denomina así porque quien lleva la investigación tiene que hacer una inferencia que racionalmente lo conduzca a determinar si la persona colabora o no colabora y en este caso, en efecto, él no está colaborando y lo que está es dilatando y procurando engañar a los investigadores", expresó Sittón.

Ante esta situación, el jurista puntualizó que lo que corresponde es aplicarle la más drástica de las medidas cautelares, que es la detención provisional.

"Por otra parte, a esta fecha no sabemos por qué a estas alturas el Tribunal de Cuentas no ha emprendido una investigación para someterlo (a Varela) a medidas cautelares más reales, sobre todos esos dineros que llegaron a sus cuentas personales y familiares", dijo.

Por su parte, el abogado Valentín Jaén, indicó que no es lo mismo colaboración a la obligación que tiene el sujeto a decir la verdad en una investigación criminal, cuando se les han formulado cargos, "son dos cosas distintas".

Jaén agregó que lo que el Ministerio Público no puede permitir es que lo "confundan", ya que si Varela señala que él recibe ese dinero a título de donación y el TE indica que no existe registros de dichas donaciones, las autoridades deben tener cuidado para no ser sorprendidas en su buena fe procesal.

El penalista indicó que hay que tener paciencia para esperar que termine la indagatoria y el resultado de la misma está en el hecho de que él ya aceptó que sí recibió dinero, sin embargo, no están acreditados en las cuentas del Partido Panameñista.

En cuanto a un cambio de medidas a Juan Carlos Varela, Jaén destacó que en Panamá existen varias realidades y pareciera que hay ciudadanos de distintas categorías.

"A él se le ha tratado con guantes de seda comparado con los miles de panameños que hoy están en las cárceles por una gallina... ya es hora de que el Ministerio Público, una vez él deje de rendir su indagatoria, le aplique una medida cautelar que debe ser tan severa como la que se aplicó en los momentos cuando él era presidente", dijo.

En el gobierno pasado, a muchas personas se les aplicó la detención preventiva por casos menos graves o similares a los que hoy enfrenta Varela, algunos incluso a pesar de ir voluntariamente a declarar al Ministerio Público.

El MP no ha llamado a declarar a testigos que podrían afectar a Varela.

