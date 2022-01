Juez Baloisa Marquinez tomará en cuenta testimonio de 'Euro 14' para decisión en caso de Guillermo Ferrufino

La juez tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, admitió como prueba extraordinaria dentro del proceso seguido a Guillermo Ferrufino y su esposa, las declaraciones del testigo protegido "Euro 14", así lo manifestó el abogado defensor Franklyn Amaya.

Versión impresa

El jurista indicó que esta decisión se dio luego de que ellos se lo solicitaran a la juez Marquínez, la cual lo admitió y las solicitó al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, esto para incorporarlas al expediente y a la hora de dar su veredicto en este proceso, tomarlas en cuenta.

"Ella (Marquínez) en ese sagrado proceso de administrar justicia debe escuchar y dejar constancia que escuchó las declaraciones del testigo protegido 'Euro 14' y poder tomarlo en cuenta como un elemento objetivo de lo que fue este panorama tan oscuro de hace algunos años, en contra de los exfuncionarios del Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli", expresó.

Agregó el defensor que la pertinencia de esta prueba descansa en que esto le daría a la juez un balance completo de como la narrativa del testigo protegido "Euro 14", en el sentido de como lo presionaron para que declarara en contra de un listado de personas , todos altos funcionarios del Gobierno del exmandatario Ricardo Martinelli.

El abogado añadió que "Euro 14" manifestó que no sabía nada de lo que ellos querían que él dijera, sin embargo, el excomisionado Jacinto Gómez, del Consejo de Seguridad Nacional lo obligaba a declarar cosas que al mismo no le correspondían.

"Igualmente, esta declaración le va a servir para que ella (la juez) pueda comprender cómo el Ministerio Público cayó en una serie de actos que son completamente contrarios a la ley, en llevar a los testigos a declarar cosas que no le constan, en poner notas en el expediente que realmente no existieron, por decir algunas cosas, todo esto de viva voz de la declaración del testigo protegido "Euro 14" sentenció el jurista.

Amaya enfatizó que también el testigo protegido "Euro 14" dejó en evidencia cómo uno de los fiscales acusadores de Guillermo Ferrufino, montó todo "este esquema de persecución y de obligarlo a él como testigo a declarar contra diferentes figuras de alto nivel del Gobierno de Ricardo Martinelli, incluyendo a nuestro defendido".'

16

de noviembre pasado, el testigo "Euro 14" denunció las presiones recibidas por el Caso Granos. 6

fiscales son investigados por la denuncia del testigo protegido "Euro 14".

Puntualizó que esta prueba extraordinaria que solicitaron será de gran utilidad y "le dará un balance completo a la juez de que fue lo que se vivió en aquella época con la persecución del Ministerio Público en contra de estas personas, incluyendo a Ferrufino".

VEA TAMBIÉN: Decretan detención provisional contra presunto estafador detenido en Operación Mago

De forma clara, el abogado indicó que lo dicho por el testigo protegido "Euro 14" embona perfectamente con la cantidad de vicios que se dieron al inicio de esta investigación.

"Se actuó en contra de la Ley 59 de 1999 que establece como requisito que para el enriquecimiento injustificado, la investigación inicia por Contraloría y no por el Ministerio Público, ya estos últimos no están facultados para iniciar una investigación de oficio por este tipo de delitos, algo que aún siendo así, los fiscales lo hicieron y cuando se dieron cuenta de este error, acudieron a presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, entre comillas ciudadana algo que no podían hacer cómo funcionarios públicos que son".

En su momento, Ferrufino indicó que logró justificar que los bienes que tiene provienen de fuentes lícitas y derivados de la venta de una finca que era de su padre en Chorrera.

Agregó que mucho de sus bienes todavía los sigue pagando a través de préstamos hipotecarios que le fueron otorgados.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!