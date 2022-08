La Prensa resbala con documento sin validez

El diario La Prensa busca levantar una historia falsa contra las empresas del ex presidente de la República, Ricardo Martinelli, por supuesta evasión de impuestos.

Todo como parte de una represalia ya que en la administración Martinelli se abrió el caso que sí terminó con una condena por evasión fiscal en contra de la empresa Desarrollo Golf Coronado del presidente vitalicio de La Prensa, Ithiel Roberto Eisenman.

Sin embargo, ayer La Prensa levantó un reportaje en base a un documento sin validez el cual fue desconocido por el contador de la empresa Importadora Ricamar, Marcelino Velásquez, en donde se informa falsamente que la compañía tenía una doble contabilidad y aplicaba otros mecanismos para pagar menos impuestos.

También La Prensa ignoró que la fuente que le entregó la supuesta información se trata de Sergio Davis Riera, actualmente bajo investigación judicial por tráfico ilegal de armas tras un allanamiento a una de sus casas donde se habría encontrado también una máquina de escuchas telefónicas.

Davis Riera se hace pasar falsamente como agente del FBI y la CIA, o como una persona con conexiones en la embajada de Estados Unidos (EE.UU.).

En su publicación, La Prensa también hizo referencia a un supuesto informe del FBI, sin presentar la certificación de que se trata un documento real u oficial. Incluso la información sobre la empresa panameña atribuida al FBI, contrasta con la misión de la agencia federal de Estados Unidos, y la cual solo se circunscribe a temas de seguridad nacional a lo interno del territorio de ese país.

En su página web el FBI se describe como una organización de seguridad nacional que responde a amenazas y que es regida por la recopilación e interpretación de información.'

años seguidos fueron auditadas las empresas del expresidente Ricardo Martinelli. 2015

bajo el Gobierno de Juan Carlos Varela fueron auditados los Súper 99.

Su misión es proteger y defender a los Estados Unidos contra amenazas terroristas y de inteligencia extranjera, defender y hacer cumplir las leyes del código penal de los Estados Unidos, y proporcionar liderazgo y servicios de justicia penal a agencias federales, estatales, municipales e internacionales, así como otros socios.

Un día antes de su publicación, La Prensa envió un cuestionario al ex presidente Martinelli sobre el tema, pero el diario omitió parte de su respuesta como una forma de proteger a su fuente: Davis Riera, conocido de forma irónica como el agente 007.

Martinelli fue claro en advertir que se trata de informaciones falsas que afectan económicamente a la empresa Importadora Ricamar S.A..

"Desconozco la supuesta declaración a la que me hace referencia, si me proporciona una copia íntegra y original podré tener un mejor criterio, la información que manejo es que no existe tal aseveración ni declaración. Por tanto la misma es falsa", sentenció.

También respondió al periodista Rolando Rodríguez de La Prensa que las empresas a que se hacen referencia en sus preguntas cumplen con las regulaciones y fueron auditadas en los años 2012, 2013, 2014 y en el año 2015 por el gobierno de Juan Carlos Varela, por la Dirección General Ingresos, así mismo las empresas son auditadas anualmente por la reconocida firma de auditores externos KPMG.

"Dejo constancia que mantengo enemistad personal con la fuente principal de sus reportajes Sergio Davis Riera, que es un señor investigado por tráfico de armas y por poseer ilegalmente equipo de escuchas. Sergio Davis, aparte de aportar documentos falsos, se hace pasar por supuesto agente del FBI y la CIA, con supuestas conexiones con la embajada americana, con el propósito de obtener beneficios personales. No me extraña que su periódico el diario La Prensa utilice como fuente a tan opaca figura dado que su medio tiene una campaña sistemática contra mi persona, mi familia, mi partido, y los negocios familiares. Esta será una mentira más dentro de las más de quinientas publicaciones en primeras páginas que nos han dedicado", manifestó el ex presidente.

Martinelli también exigió al diario La Prensa su derecho a réplica por ley de publicarse esta información falsa.

"Tengan en cuenta, que el uso de información falsa proporcionada por la cuestionada fuente, va encaminada a causar perjuicio reputacional a mi persona y empresas familiares de las cuales dependen decenas de miles de colaboradores directos y beneficiarios indirectos, por lo que nos reservamos el derecho de hacer uso de las acciones legales que nos confiere la ley", dijo Martinelli.

