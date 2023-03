Lucy Molinar se notifica del cierre del caso Mochilas

La exministra de Educación, Lucy Molinar, se notificó en el día de hoy del cierre por nulidad del caso que se le siguió por la compra de las mochilas escolares durante su gestión.

Molinar recordó que cuando este proceso inició generó una serie de titulares en diversos medios de comunicación.

"Mochilas con sobrecosto, etc, resulta que por tercera ocasión se decreta nulo, un proceso que nunca debió existir", comentó.

Agregó que el ruido inicial de este caso fue tanto, que ella pensó que el resultado del caso también iba a circular de la misma manera, algo que no fue así.

"Finalmente, se dieron cuenta de que todo lo que hubo aquí fue un proceso montado, con toda la maldad de quienes no entendieron que someter, arrodillar al Ministerio Público para sus caprichos, deben ser también castigados", afirmó.

Esta nulidad fue decretada por el Segundo Tribunal de Justicia por inconsistencias, algo que también lo hizo el Tribunal de Cuentas en dos instancias.

"Es que en este caso no hay nada, no hubo sobrecosto, todas las teorías que se montaron eran mentiras, porque no tenían sustento", explicó.

La exfuncionaria también se refirió a las acciones que puedan llegar a tomar con este fallo a su favor del Segundo Tribunal y dijo que es algo que tiene que mirar con la serenidad que da la distancia y el tiempo.

"A mí no me daño el Estado, el Estado somos todos, a mí no me montó todo esto el Estado, sino todo esto lo hizo gente con una intención y yo no creó que sea justo que el Estado pague por lo que hicieron algunos", aseveró.

Entre las inconsistencias encontradas están, por ejemplo, que la cotización que usaron para decir que hubo sobrecosto era más cara que el precio pagado.

También que el día que la Fiscalía llegó a una de las regiones a tomar declaraciones, todos los directores fueron enviados a una reunión en la capital.

