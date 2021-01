Miguel Antonio Bernal: millonaria planilla en el Ministerio de la Presidencia es una burla para el pueblo panameño

La existencia de una planilla en el Ministerio de la Presidencia de unos 431 funcionarios que ganan mensualmente entre $2,000 y $7,000, y que anualmente representa en gastos para el Estado aproximadamente $18.6 millones, es calificada como una "burla" para el pueblo panameño.

Versión impresa

Para el abogado y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal, "no hay nada que justifique el uso indebido de los fondos públicos, sin que existan las referencias públicas necesarias, ya que todo lo público tiene que ser público".

Agregó que para nadie es un secreto que en el Ministerio de la Presidencia, desde el día uno, se ha venido haciendo una especie de "fiesta permanente con los dineros del pueblo panameño, esto para satisfacer la voracidad y la gula monetaria que tienen los amigos allegados al presidente Laurentino Cortizo y el vicepresidente José Gabriel Carrizo, que funge como ministro de esta cartera".

Bernal añadió que lo más grave de todo esto es que casi la totalidad de estas personas que están en esas planillas no cumplen con los requisitos mínimos para ser servidores públicos, no tienen funciones asignadas y no rinden cuentas de sus labores.

Enfatizó el profesor universitario que para la mayoría de la población panameña la mayoría de las personas que aparecen en estas planillas son consideradas unas "botellas".

Sumado a ello, Bernal indicó que este parece ser el "hobbie" del actual Gobierno, tanto en el poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, "ya que en todos abundan no solamente las botellas, sino, como en este caso que hay funcionarios de $2,000 a $7,000, esos ya son garrafones, en otros lugares hay Mama Juanas".

De forma clara, el abogado indicó que esto es una "burla" y un "insulto" para los diferentes sectores del pueblo panameño, ya que en estos momentos hay una desigualdad muy marcada como para apadrinar este tipo de prácticas.'

$18.6

millones le representa al Estado al año el salario de estos funcionarios. 431

son los funcionarios que cuentan con elevados salarios en el Ministerio de la Presidencia.

Miguel Antonio Bernal puntualizó que estas malas prácticas deben ser repudiadas con toda la energía ciudadana y a ver si un día se logra encontrar la unidad necesaria "para que esta gente se vaya".

VEA TAMBIÉN: Remiten solicitud para conocer si el Ministerio Público pidió información a la Corte sobre Audiencia de Acusación contra Ricardo Martinelli

Por su parte, el doctor Ernesto Cedeño afirmó que frente a situaciones como estas, se debe apostar por profesionalizar el servicio público panameño.

A su juicio, los cargos públicos, salvo los que no sean de confianza del presidente, todos deben ser escogidos a través de concursos, algo que se logra fortaleciendo la Carrera Administrativa.

"Esto es algo que se debe hacer y con ello se evitaría que la mayoría de los puestos públicos sean llenados con miembros del Gobierno de turno", dijo.

Según se ha denunciado, entre de los funcionarios que aparecen en esta planilla, supuestamente se encuentran figuras importantes del Partido Revolucionario Democrático, así como amigos y allegados al presidente, Laurentino Cortizo, y su vicepresidente, José Gabriel Carrizo.

Al revisar la planilla de dicha institución, se puede corroborar que hay funcionarios con elevados salarios, entre estos, el exmagistrado del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, con el cargo de asesor II.

VEA TAMBIÉN: Entre el 18 y 25 de enero se recibirán las primeras 40 mil dosis de la vacuna contra la covid-19

Pinilla forma parte de la planilla desde el 17 de julio de 2019 con un salario de $5 mil mensuales.

En esta misma planilla, también se encuentra nombrado el exministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, como secretario ejecutivo y un salario mensual de $7,000. Asimismo, hay asistentes ejecutivos, evaluadores, ingenieros, abogados, administradores, etcétera, con elevados salarios.