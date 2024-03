Ministerio Público viola espacio territorial de la Embajada de Nicaragua

Denuncian violación al espacio territorial de la Embajada de Nicaragua en Panamá por parte del Ministerio Público al intentar hacer notificación sin utilizar canales a través de la Cancillería panameña.

El funcionario de la Procuraduría General de la Nación, que llevó notificación judicial a la sede de la embajada de Nicaragua en Panamá, violó el principio de territorialidad de la inmunidad de ese Estado.

Así lo afirmó el especialista en derecho internacional, Pedro Sittón, al intentar hacer una notificación sin utilizar los canales de la Cancillería panameña.

Sittón sustenta que dicha violación está constatada en la convenciones internacionales y da pie para que el Estado nicaragüense genere una nota de protesta a la Cancillería panameña.

La funcionaria de la Embajada de Nicaragua informó a la persona encargada de entregar el oficio que debía entregar el documento a la Cancillería de Panamá, que es la encargada de remitir el documento a la embajada.

El expresidente de la República y candidato presidencial de Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, reaccionó la situación generada la tarde de este lunes en la Embajada de Nicaragua, país que le ha otorgado asilo político.

"Lo he dicho siempre en Panamá no hay un estado de derecho ni se respeta la ley ni la constitución y sin debido proceso. Repito, soy inocente. Este caso fue hecho para inhabilitarme políticamente y sacarme de la contienda política lo cual es ilegal. Todo se sabe al final y la historia me absolverá ante tal injusticia y exabrupto judicial no contra RM si no contra la voluntad democrática de todo un país que desea elegir libremente sus gobernantes no al que le quieren imponer el gobierno ilegalmente", publicó a través de su red social X.

