Mossack tras sentencia de Papeles de Panamá: 'Despertamos de una pesadilla'

La fotografía de Ramón Fonseca Mora acompañó este miércoles a su socio Jürgen Mossack, quien lideró la conferencia de prensa luego de que la semana pasada un tribunal absolviera a los 28 imputados por el caso 'Papeles de Panamá'.

Era un recuerdo del socio que producto de la presión de este caso enfermó y falleció. Mossack no pudo evitar emocionarse al recordarlo.

"Muchos sufrieron quebrantos de salud y una de esas personas murió, mi socio y amigo Ramón Fonseca Mora", dijo Mossack.

Para el abogado, la sentencia pone fin a una pesadilla. No puede declararse feliz, porque al despertar de un sueño amargo, la sensación no es de felicidad, resaltó.

Mossack recordó que esa pesadilla demoró más de ocho años y empezó con una imputación a un gran número de personas.

"Uno recuerda lo que pasó en el sueño y lo que sucedió con notros ha sido largo y doloroso", expuso.

Además subrayó que durante todo este viacrucis sufrieron muchas de personas, la mayoría de ellos colaboradores, quienes no solo se quedaron sin plazas, sino que sufrieron al no poder encontrar otros por el hecho de haber pertenecido a la firma. Muchos de ellos ni siquiera aún tienen acceso a abrir una cuenta bancaria.

Por otro lado, Mossack destacó que está satisfecho con la sentencia de este caso.

"La sentencia no me da felicidad, pero sí satisfacción porque está bien razonada y redactada. Me siento orgulloso", expuso.

El equipo de abogados defensores precisó que fue una tarea titánica, que incluyó ir a buscar en el extranjero las pruebas que demostraran que no había causa para una investigación.

Admitieron que la sentencia provoca sentimientos encontrados y se observa que lo que hizo esta firma no fue más que el ejercicio permitido del derecho en Panamá.

Mientras que familiares de Fonseca pidieron que nadie más pase por una situación.

