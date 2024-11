Ordenan detención provisional de dos colombianos en Panamá por estafas con criptomonedas

Un tribunal de Panamá ordenó la detención provisional de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana imputados por estafas con monedas virtuales, informó este sábado el Ministerio Público (MP, Fiscalía).



Los dos extranjeros, no identificadas, fueron imputados por los delitos de estafa agravada, fe pública (falsificación de monedas), hurto agravado y asociación Ilícita, en distintas audiencias ante Juzgados de Garantías, indicó en un comunicado la Fiscalía, que logró además que se legalizará su detención provisional.



Estas personas fueron aprehendidas por la Policía el pasado 21 de noviembre de 2024, tras denuncias en su contra por supuestas estafas que ascienden aproximadamente a 110.000 dólares.



Durante el arresto se decomisó la suma de 1.895 dólares en efectivo, 12 teléfonos celulares, cuatro computadoras portátiles, seis tarjetas de crédito y varios documentos.



"Los individuos aprehendidos habían establecido previamente varias reuniones con sus víctimas, todas ellas relacionadas con la compra y venta de criptomonedas o monedas virtuales", indicó la Fiscalía.



Los imputados "buscaban crear una falsa sensación de confianza, permitiendo que las transacciones parecieran legítimas, (y) con el tiempo, las víctimas comenzaron a sentirse seguras, lo que facilitó que aceptaran una reunión final para concretar el negocio", según el comunicado.



En algunos casos, los acusados "presentaban dinero falso como pago por las criptomonedas dejando a las víctimas sin recibir el dinero prometido", y en otros aprovechaban su destreza para despojar a las víctimas de su dinero de manera rápida y sigilosa, "sin llevar a cabo las transacciones de las monedas virtuales acordadas".



"Los estafadores no solo lograban engañar a sus víctimas, sino que también las dejaban sin el producto que se había prometido, perjudicándolas tanto económicamente como emocionalmente. Se pudo corroborar que no solo estafaban, sino que cometían hurtos, robos y delitos contra la fe pública", señala la información oficial.