Parlacen hace juramentación virtual de sus diputados

Luego de que el Parlamento Centroamericano juramentó ayer de forma virtual a los diputados principales y suplentes de República Dominicana, la parlamentaria panameña, Giselle Burillo, dijo que se cometería una ilegalidad si Ricardo y Luis Martinelli Linares no son juramentados.

Burrillo manifestó que los diputados Martinelli Linares, detenidos ilegalmente en Guatemala, deben ser juramentados por la bancada panameña en este organismo regional.

Agregó que los panameños tienen que ser juramentados por derecho propio.

Precisó que la bancada panameña no puede tomar la decisión de no juramentarlos, ya que estaría cometiendo una ilegalidad contra estos Diputados Centroamericanos, toda vez que ellos fueron electos para sus cargos.

"La bancada panameña no puede tomar una decisión de no ratificarlos, lo que ha sucedido es que como ellos están en un lugar en donde no tienen acceso a computadoras o teléfonos celulares en donde puedan conectarse y la bancada no puede tomar la decisión de no juramentarlos", insistió Burrillo.

Las declaraciones de Burillo se dan toda vez que en el día de ayer, el Parlacen juramentó a los nuevos diputados principales de República Dominicana de manera virtual. Esto en base a que el organismo emitió hace algunos meses una resolución que activó los protocolos para que las reuniones se hagan a través de medios tecnológicos, debido a la pandemia de COVID-19.

A través de una resolución reciente, el Parlacen, luego de reconocer que los Martinelli Linares son miembros de este organismo, ordenó que los panameños fueran juramentados virtualmente.

29

de julio de 2019, la Policía de Guatemala pidió respetar las garantías de los Martinelli. 3

de julio pasado, los Martinelli pidieron juramentarse como diputados del Parlacen.

Los diputados panameños desde el pasado 6 de julio se encuentran detenido ilegalmente en Guatemala y están a la espera de que las autoridades judiciales de este país resuelvan dos recursos presentados por su abogado defensor, que buscan que se les respete el estatus diplomáticos que les corresponde.

