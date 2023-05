Perito demostró deficiencia y falta de técnicas en su auditoría

El perito Eliseo Ábrego demostró su deficiencia en la elaboración del informe que sirvió de prueba para el caso New Business, esto al ser interrogado por los abogados defensores dentro de la audiencia de fondo por este proceso.

Ante más de 10 abogados que lo interrogaron, Ábrego no pudo demostrar que utilizó las mejores técnicas a la hora que realizó su informe de auditoría y que en la elaboración del mismo se concentró básicamente en seguir directrices de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada.

El perito tuvo que reconocer que nunca revisó los estados financieros de las diferentes sociedades anónimas que le tocó examinar por la investigación del caso New Business.

Alfredo Vallarino, abogado defensor de Ricardo Martinelli en el caso New Business, manifestó que la comparecencia del perito Eliseo Ábrego ha sido un "desastre" para la Fiscalía, algo que como abogados defensores ellos anticiparon.

"Aquí tenemos un supuesto perito que ha venido a decir que él no comprobó un solo libro, un solo libro contable, un solo libro societario, no verificó jamás una información dentro de ninguna empresa y que basó su informe básicamente en dos cosas, en lo que le dijo la Fiscalía y en la información que la Fiscalía recabó de un testigo protegido", afirmó.

Vallarino agregó que ha quedado claro que los fondos de contrataciones públicas eran legales y que los mismos se usaron para una compra lícita de un medio de comunicación, en este caso Grupo Epasa.

También ha dejado establecido que esos fondos son distintos a los del expresidente Ricardo Martinelli, quien hizo su inversión de sus dineros personales, los cuales tenía desde antes de ser presidente de la República. Todos esos fondos fueron a parar a un solo lugar, la fundación Radelag, la cual pertenecía a la familia Arias, dueños anteriores de Grupo Epasa.

Estos dineros llegaron a la familia Arias, en una transacción lícita

"Cuando le preguntan a él (Eliseo Ábrego) que de dónde saca la información de Ricardo Martinelli puede ser accionista del 60 % de Grupo Epasa, no lo saca del libro de acciones, no la saca de libro de acta, etc, no lo saca de ningún otro lado de lo que le dijo el testigo protegido", argumentó.

El testigo explicó que, al momento de hacer su peritaje, la Fiscalía Contra La Delincuencia Organizada no presentó ningún fallo del Tribunal de Cuentas sobre algún tipo de lesión patrimonial por parte de algunas de estas empresas contra el Estado panameño.

Frente al caso de la empresa Transcaribe Trading (TCT), Ábrego tuvo que reconocer que nunca verificó en los diversos bancos del país las cuentas bancarias de esta compañía.

El perito no sabe cuántos tomos le entregó la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada para realizar su peritaje.

Otro de los abogados que interrogó al perito, fue el jurista Rodolfo Palma, defensor de los hermanos Nicolás y José Corcione de Constructora Corcione S.A.

Al ser cuestionado, el funcionario manifestó que no hizo diligencia para revisar si existía una relación entre Constructora Corcione y Grupo Clio.

De forma puntual, el perito indicó que nunca hizo una evaluación de los estados financieros de Constructora Corcione y Grupo Clio.

En la tarde de ayer, el perito Ábrego fue interrogado por el abogado Basilio González y reconoció que nunca revisó los libros contables de la casa de valores Financial Pacific.

También indicó desconocer las normas legales que regulan a las casas de valores en Panamá, como es el caso de la antes mencionada.

Igualmente, señaló que desconocía que la Superintendencia del Mercado de Valores había intervenido en el año 2012 a la Casa de Valores Financial Pacific.

