Policía Nacional ha capturado a 227 personas vinculadas a homicidios

Jorge Miranda, director de la Policía Nacional, manifestó que a la fecha han capturado a un total de 227 personas vinculadas a homicidios en el territorio nacional.

Agregó que algo muy importante es que un 38.3% de esas personas que detuvieron lo hicieron en menos de siete días.

"Los mismos en menos de una semana quedaron vinculados en los hechos de homicidios y fueron puestos a órdenes de las autoridades y más allá, 38 personas, que representan un 46% de las personas que están vinculadas a hechos de homicidio fueron aprehendidas en menos de 30 días", explicó.

Miranda agregó que ellos como Policía Nacional mantienen una comunicación estrecha con el Ministerio Público, por lo que los trabajos de inteligencia se hacen en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), como parte de su función de auxiliar de la institución investigadora, algo que considera muy importante.

"El otro 54% restante son personas que se han detenido entre 6 y 12 meses o por hechos que tienen más de un año", expresó el director de la PN.

En cuanto a algunos hechos que se han registrado en el país, como el asesinato de una dirigente del PRD en el Corredor Sur o el de una joven y el dueño de un local comercial a manos de sicarios, Jorge Miranda indicó que han estado trabajando de la mano con el MP en esa investigación y "es muy posible que haya algún tipo de vinculación con estos grupos que hemos sacado de las calles".

Agregó que ese es un trabajo que hay que resaltar, ya que el impacto que tiene el desmantelamiento de esa estructura delincuencial, que posiblemente esté vinculada a siete homicidios en lo últimos dos meses, es significativo.'



Entre el 2019 y el presente año, han sido sancionadas 28 unidades por faltas al Reglamento Disciplinario contempladas en el Decreto Ejecutivo 204 de 3 de septiembre de 1997, que señala faltas como abuso del cargo, tratar mal al público y utilizar innecesaria violencia al efectuar un arresto.



El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino Forero, indicó que en este tipo de faltas las sanciones oscilan de 20 a 30 días de arresto.



De darse faltas gravísimas, estas son llevadas a la Junta Disciplinaria Superior, la cual contempla sanciones de 30 a 60 días de arresto y hasta destitución; de igual forma la denuncia puede trascender a las esferas penales y civiles, indicó Pino.

"Esto es significativo, porque sacamos de la calle a gente que no tiene, no le duele, no piensan el daño que hacen al quitarle la vida a una persona y a ellos tampoco les importa las terceras personas que se encuentran alrededor de eso. Estamos confiados con el Ministerio Público del trabajo que está realizando en el sentido de que van a lograr la vinculación de las personas con el hecho de Buco Market", explicó.

Homicidios hasta agosto

Hay que indicar, que hasta agosto pasado, en Panamá se habían registrado un total de 345 homicidios, es decir un 18% más que los que se cometieron en el mismo periodo de 2019, cuando se registraron 293.

Según las cifras oficiales, durante los 31 días del mes de agosto ocurrieron un total de 30 homicidios, sin embargo, se registra una disminución de 21 asesinatos de los que se dieron en el mismo mes de 2019, cuando se dieron un total de 51.

Los asesinatos por armas de fuego son los que más se han cometido durante este año 2020, hasta agosto, con 273, seguido de arma blanca con 31.

En cuanto a provincias y distritos, Panamá es la que lidera la cantidad de homicidios con 128, seguido de Panamá Oeste con 67, Colón con 64, el distrito de San Miguelito con 43, Chiriquí con 13 y la comarca Ngäbe Buglé con 9.