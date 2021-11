¿Por qué la defensa del colombiano Yeison Felipe Possu Mera afirma que es inocente?

La abogada Sarai Blaisdell, defensa del colombiano Yeison Felipe Possu Mera, vinculado al crimen del exsubdirector del Registro Público, Agustín Lara, está convencida de que es inocente y asegura que lo va a demostrar.

Pero ¿cuáles son esos elementos probatorios que tiene la defensa de Possu Mera para demostrar su inocencia?

Sarai Blaisdell alega que el testigo protegido No. 211 y un herido durante el ataque a Agustín Lara no revelaron detalles importantes que identifiquen a Yeison: el tatuaje con el nombre de uno de sus hijos que lleva en el cuello derecho y una pequeña cicatriz en su labio (lado izquierdo).

El testigo protegido dijo que vio de manera directa al sicario ese 14 de noviembre cuando asesinó a Agustín Lara, pero omite características elementales que identifican a mi representado, exclamó la defensora.

Han dicho que el homicida no llevaba mascarillas, ni casco, algunos alegan que portaba una gorra, pero en la carpeta de la investigación no señalan una característica fundamental que es el tatuaje en el cuello de la persona que, supuestamente, disparó, ni la cicatriz en el labio, insistió Blaisdell.

Possu Mera es concuñado del también colombiano Sebastián González Sánchez, de 23 años, imputado y detenido como cómplice primario, por conducir la moto que transportaba al sicario.

Sarai Blaisdell adelantó que no pretenden buscar un acuerdo de pena, porque Possu Mera es inocente y queremos que los $10 mil que ofrecía de recompensa la Policía Nacional por su captura, se lo den a los niños pobres de Panamá para estas navidades.

La abogada explicó que a Yeison lo tratan de vincular "simplemente por un mal informe telefónico", porque el señalamiento del testigo directo es un informe tipo cangrejo que nace posterior a ciertas investigaciones.

El sobreviviente dice que no puede reconocer el hombre a corta distancia, pero se identifica a Yeison en base a una fotografía ambigua de su pasaporte, sostuvo Sarai Blaisdell. Además, existe un fragmento de video -que según la defensora- no tuvo control posterior y la persona que iba en la motocicleta no guarda las características de su cliente.

El tema de los tatuajes en el brazo derecho, que incluye otro nombre de los hijos del colombiano, no se puede valorar, porque el sicario que acabó con la vida del subdirector del Registro Público llevaba manga larga.

El colombiano no pudo responder a los periodistas que le preguntaron dónde estaba al momento en que se produjo el asesinato por encargo de "Pin" Lara, porque su abogada exclamó: ¡eso es todo... no va a contestar más nada!, el resto lo vamos a demostrar en la sala de audiencia.

Yeison Felipe Possu Mera pasó anoche en el sistema carcelario de la DIJ cerca a la Roosevelt, en espera de ser llevado en las próximas horas ante un juez de Garantías.

