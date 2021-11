Extraña muerte de Adonis Villanueva: No es frecuente un infarto cerebral masivo en un paciente de 27 años

Como un 'evento clínicamente rarísimo', describió el médico del Club Deportivo del Este, Luis Hernández, la muerte sorpresiva del delantero, Adonis Villanueva, por infarto cerebral.

Versión impresa

No había nada en el historial médico de Villanueva que pudiese hacer sospechar que su vida corría peligro.

"Tenía 27 años, era saludable, estaba en pleno rendimiento", explicó el doctor. "No tenía antecedentes de ninguna enfermedad, ni de presión elevada, ni diabetes, ni trastornos de coagulación, ni consumo de drogas. No se le conocía ninguna historia de trauma", agregó

Contó que luego de terminar el entrenamiento del 23 de noviembre, a las 11 de la mañana, Adonis se fue para su casa en Pacora, diciendo que tenía "algo de sueño".

Ya en la casa, su mamá le pidió que almorzara algo antes de acostarse. De pronto, ya en la mesa, Adonis colapsó, y lo llevaron a toda prisa al hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, el más cercano.

De ahí, el club entró en acción y lo mandaron al hospital de Brisas del Golf en una ambulancia de la Policía Nacional, pero de ahí lo refirieron al hospital San Miguel Arcángel.

"Yo me le acercaba y le decía, Adonis Villanueva. Él solamente miraba hacia mi persona y no mencionaba ninguna palabra. No mostró ningún dolor durante las extracciones de sangre", cuenta el médico del equipo.

El CAT cerebral reveló que había sufrido un infarto cerebral del territorio de la arteria cerebral media. Había que llevarlo rápido al salón de operaciones para una craniectomía descompresiva. Una resonancia magnética luego de la cirugía, acabó con la esperanza. Adonis tenía un daño cerebral extenso, del cual era imposible recuperarse.

VEA TAMBIÉN: Trabajadores de Aduanas inician un paro de labores, exigen el pago de su bono navideño

"Los colegas del Hospital Santo Tomás me contaron que no es frecuente encontrar un tipo de infarto cerebral masivo en un paciente de 27 años, sin antecedentes previos de salud", relató el doctor Hernández.

Tal vez el informe de necropsia pueda dar alguna pista de una condición previa o un trauma que haya podido desencadenar en la muerte de un joven deportista panameño.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!