Reprogramado el juicio contra la secta "Power Mantra" por trata de personas en Panamá

El juicio oral contra los seis presuntos integrantes de la organización criminal denominada "Power Mantra", señalados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, fue reprogramado para el próximo 13 de julio. La organización fue desmantelada en Panamá en el año 2023 mediante la "Operación Omega".

El abogado Jorge Ceballos detalló que la querella fue presentada por el delito de privación de libertad de 23 de las posibles víctimas. "La existencia o no de una secta deberá ser dilucidada por el Ministerio Público en su acusación y el Tribunal tendrá que evaluar los méritos". Agregó que considera que, como defensa, cuenta con todos los elementos necesarios para que se configure el delito de privación de libertad.

El 17 de enero de 2023, seis personas fueron aprehendidas en Panamá mediante la "Operación Omega", tras diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Betania, Paitilla, la avenida 12 de Octubre en Pueblo Nuevo y vía Argentina en El Cangrejo, a través de las cuales se logró rescatar a más de 20 personas entre adultos y menores de edad (8 víctimas eran menores cuya edad oscilaba entre 1 y 15 años), la mayoría de nacionalidad venezolana.

La investigación contra este grupo inició en septiembre de 2022, luego de que una fuente denunciara que varios niños eran sometidos a mendicidad forzada disfrazada de venta de bisutería, teniendo que entregar diariamente una cuota de B/.161.00 producto de las ventas, sin recibir ningún tipo de beneficio a cambio.

Por este caso se mantienen imputados, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y bajo detención provisional, un canadiense de más de 70 años que lideraba la secta, cuatro venezolanos y un brasileño, quienes deben enfrentar el juicio.