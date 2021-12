Ricardo Martinelli declara voluntariamente en caso FCC y aclara que no tiene velas en ese entierro

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, recalcó este viernes que no tiene ningún vínculo con el supuesto pago de 82,7 millones de dólares por parte de la empresa española FCC.

Martinelli ofreció hoy una declaración voluntaria ante el juez que lleva el caso, con la finalidad de cerrar a la mayor brevedad la causa.

"Dije muy claramente que no tengo velas en este entierro, no tengo absolutamente nada que ver. No soy ciudadano español, no tengo ninguna cuenta o propiedad, no tengo nada. No conozco nada de las cosas que mencionaron", enfatizó el exgobernante.

El líder de Realizando Metas señaló a sus adversarios políticos como los responsables de armar esta trama, en complot con personas en España.

"Este es un show montado políticamente por mis adversarios de aquí, con personas de allá. Hice una declaración rogatoria voluntariamente para que se cierre este caso a la mayor brevedad posible", añadió.

En tanto que su abogado Roniel Ortiz explicó que Baltazar Garzón, el querellante del caso, trató de hacer un espectáculo durante el ejercicio judicial, sin embargo, el juez le pidió calma.

"En la audiencia, Ricardo contestó las preguntas delante del juez y los querellantes, liderados por Baltazar Garzón, que fue con una batería de 16 abogados y se quedó con las ganas de hacer el show planificado. El juez lo cortó de inmediato y se terminó la diligencia", agregó Ortiz.

De acuerdo con el abogado, lo que continúa es pedir el archivo del expediente para que se cierre la investigación.

Acciones civiles por el video de Foco

El exmandatario confirmó que emprenderá acciones civiles contra todos los medios y personas que difundieron un video falso, en el que lo relacionaban supuestamente con el esposo de una de las juezas del caso pinchazos.

Martinelli agregó que las acciones también contemplan demandar al restaurante que vendió el video a Foco.

El empresario detalló que todo ha sido orquestado por sus enemigos y un antiguo colaborador, que se vende como agente secreto.

"Han estado mintiendo, haciendo ver que estaba con una persona que no conozco. Está bueno del abuso", precisó Martinelli.

Luego de renunciar a las garantías del convenio sobre rogatorias.Rendí una declaración voluntaria, donde quedó sumamente claro que no tengo velas en ese entierro. El show de Garzón con 16 abogados, no le resulto. pic.twitter.com/EgDw2Z66Le— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) December 17, 2021

