Ricardo Martinelli: 'Juicio político y persecución ahuyentan la llegada de inversiones extranjeras'

El expresidente Ricardo Martinelli manifestó que este tipo de juicios políticos y persecución como se está dando en su contra ahuyenta las inversión extranjera en Panamá.

El exgobernante planteó que históricamente los políticos se arreglan políticamente y no haciéndole daño a todos.

"Lo malo de esto es que nos están haciendo un daño a todo el mundo, porque aquí no va a venir ningún inversionista extranjero a invertir a Panamá que lo necesitamos tanto, teniendo 1.5 millón de desempleados, teniendo problemas fiscales y tenemos un juicio político, alto a la persecución política, esto no puede seguir, de seguir así, no vamos para ningún lado", reclacó.

Ricardo Martinelli a su llegada a la sede del Sistema Penal Acusatorio a enfrentar por segunda vez un juicio en su contra por supuestos pinchazos telefónicos dijo que el daño no se lo están haciendo a él sino al país.

"A mi no me están haciendo ningún daño, nos están haciendo un daño a todos. Tenemos que sacar la política de la justicia", indicó.

Recordó que el actual gobierno está endeudando tanto al país que no se sabe como el próximo gobierno va a poder pagar las deudas.

"Vamos a tener muchas cosas que hacer y lo primero que hay que hacer es unificar al país y no seguir con esta persecución política", resaltó Martinelli.

Al ser cuestionado sobre el Consejo de Seguridad, el político dijo que es poco lo que conoce de este organismo y que "lo único que se es que tengo todos mis teléfonos pinchados ahora".

