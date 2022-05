Sidney Sittón: 'Hay que profesionalizar el Ministerio Público'

El abogado penalista, Sidney Sittón, manifestó que el Ministerio Público (MP) de Panamá hay que profesionalizarlo, esto ante las contantes quejas y denuncias sobre supuestas irregularidades cometidas por algunos fiscales dentro de las investigaciones que realizan.

Versión impresa

“Usted tiene una institución en donde las personas se tiran por el techo, la ventana, la puerta de la cocina, una institución en la que no hay un concurso de oposición a méritos, donde cada individuo participe, donde todas las personas que quieran, todos los profesionales que quieranse hagan de un cargo por méritos, no por amistad, no por recomendación política, no por algún tipo de señalamiento de alguna sociedad oculta en particular.”, expresó.

De forma puntual, el jurista señaló que por allí es que tiene la institución que empezar a renovarse.

Agregó que hay que dotar de recursos y profesionales idóneos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), institución adscrita al MP.

“Usted tiene un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses totalmente sin ningún plan, norte o visión, se requieren cualquier cantidad de profesionales en esta institución que es el pilar de las investigaciones, con profesionales idóneos en diversas ramas, muchas de las cuales aún ni siquiera se cuenta.”, dijo.

Añadió que con las ramas que cuenta el Imelcf, el personal no está debidamente capacitado.

“Personas que piensan que tomando un curso de 48 horas ya se convierten en expertos.”, explicó.

“Fíjese que la mayoría de las personas que llegan allí, la propia institución le pone el mote de forense, médico forense, perito informático forense, auditor forense, pero cuando usted va a ver no tiene la especialidad forense, entonces usted se está engañando porque cree que tiene profesionales idóneos y no los tiene”, dijo.

VEA TAMBIÉN: Cantidad de firmas para la revocatoria de mandato no coinciden; presentan denuncian

Frente a esto, Sittón enfatizó que mientras eso continué así en la ecología del Ministerio Público, “todo será un desastre”.

En las últimas semanas, el MP ha estado en el ojo de la tormenta por algunos cambios estéticos realizaron por el procurador encargado, Javier Caraballo, quien reintegró a sus cargos a fiscales polemicos, quienes fueron cercanos colaboradores de la exprocuradora, Kenia Porcell.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!