Sistema Penitenciario anuncia nuevo horario de visitas tras cuarentena total y nuevas restricciones 

Ante la cuarentena total establecida por el Ministerio de Salud (Minsa), en donde se establece la nueva restricción por género y número de cédula en la provincia de Panamá y solo con restricción de género en el resto del país, la Dirección General del Sistema Penitenciario (Dgsp), anunció la reprogramación de horarios en la recepcion de encomiendas o valores del 4 al 14 de enero de 2021.

En este sentido, aquel familiar que su número de cédula termine en 7 podrá hacer la visita de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., aquellos que su cédula termina en 8 podrán hacerlo de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

Mientras que aquellos familares que su cédula termina en 0 podrán hacer la visita a las 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

De 12 del medio día a una de la tarde habrá un receso y luego se retomarán las visitas para aquellos que su cédula termina en 1, 2 y 3 a esas mismas horas respectivamente, mientras que los que terminan en 4,5 y 6 podrán entrar a las 4:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

El Complejo Penitenciario La Joya se establecerá el orden, de acuerdo al cuadro de visitas (una vez por mes), que se publicó el pasado 17 de diciembre, solo con las restricciones descritas. La Joyita le corresponde del 4 al 8 de enero, La Joya del 11 al 15 y el Sector C ambas semanas.

Mientras que en el Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere) y El Renacer de lunes a viernes las dos semanas (4 al 14 de enero 2021) y Tinajitas del 11 al 15 de enero de 2021 de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Se le otorgará una constancia al familiar, de su asistencia al penal.

Los demás centros penitenciarios del país, solo se le aplicará la restricción por género y continuarán con el horario preestablecido.

Adicional, indicamos que, para proteger la salud de los adultos mayores de 60 años en adelante, estos no podrán llevar encomiendas.

Las visitas presenciales de abogados quedan suspendidas y continuará la agenda de videollamadas al correo: [email protected], con lo cual las personas privadas de libertad tendrán acceso a su defensa legal.

Estas medidas se efectúan con miras a disminuir la afluencia de personas en la entrada a los centros penitenciarios, contribuyendo con el esfuerzo que realiza el regente de Salud en el combate contra la Covid-19.