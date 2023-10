Violaciones al proceso, la constante en los casos de Martinelli

El desacato a una orden dada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cecilio Cedalise, en el caso New Business, es la última violación al debido proceso en contra de Ricardo Martinelli, que busca inhabilitarlo políticamente.

En medio del descontento social que vive el país por más de ocho días, los magistrados del Tribunal Superior Liquidador de Causas Penales, conformado por Manuel Mata Avendaño, José Hoo Justiniani y Eyda Amarilis Juárez, decidieron no acatar el amparo de garantías admitido por Cedalise, que ordenó la suspensión de toda la actuación en el proceso hasta que no sea resuelto.

Este amparo de garantías, que aún debe ser resuelto, fue presentado por el abogado William Parodi, a favor de Vernon Salazar.

Ante esto, Alfredo Vallarino Alemán, parte del equipo legal del candidato presidencial por los Partidos Realizando Metas y Alianza, afirmó que decisiones absurdas e ilegales como esta, solo refuerzan su compromiso de que Ricardo Martinelli va a participar en las elecciones generales de mayo de 2024.

"Fe y confianza Ricardo Martinelli va a correr y va a ganar. Confiados en que lograremos la victoria y triple convencidos que el sistema judicial necesita ser saneado. No nos ganan, porque jamás nos rendimos", aseguró el también presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas.

Agregó que ese caso New Business no se va a resolver en días, ya que eso tiene una tramitología que se tiene que cumplir, pero que además de eso, cuando se viola el debido proceso, como en este caso, se abren espacios para presentar recursos como nulidades, amparos, "porque lo que sucedió es aberrante".

A esta última ilegalidad cometida contra Martinelli, se suman otras que tiene el mismo objetivo, impedir que sea candidato en las próximas elecciones, en las cuales mantiene la más alta intención de votos por parte del electorado.'

Por ejemplo, Ricardo Martinelli, es el único panameño que ha sido juzgado sin haber sido imputado de cargos, esto dentro del caso de los supuestos pinchazos telefónicos, en el cual en dos ocasiones fue declarado dos veces no culpable, esto por seis jueces del Tribunal de Juicio del Primer Distrito Judicial de la República de Panamá.

Sumado a esto, nunca las autoridades panameñas le han querido reconocer que el mismo goza del Principio de Especialidad, prerrogativa con la que fue extraditado a nuestro país, por parte de las autoridades de Estados Unidos.

No conforme con esto, las autoridades judiciales, en una jugada política, incluyeron a Ricardo Martinelli en los casos Odebrecht y New Business, esto a pesar de que sabían que no lo podían hacer y que el mismo no tenía nada que ver.

En el caso especifico de la investigación por parte de la constructora brasileña Odebrecht, la única relación que Martinelli tiene con la misma, fue una donación que recibió cuando fue candidato a la presidencia en el 2009.

Mientras que en el proceso de New Business, todas las transacciones que hizo fueron lícitas y salieron de sus cuentas personales, sin embargo, a pesar de eso, lo procesaron e incluso hasta lo condenaron, algo que es considerado ilegal, pero que tiene el objetivo que no pueda correr en las elecciones.

Sin embargo, el propio Martinelli reiteró que lo van a tener que matar para que no corra en las próximas elecciones, en la cual marca como el favorito para llegar a la Presidencia.

Martinelli dijo que aunque sea "cojo, ciego o mocho", pero de que llega a las próximas elecciones generales del domingo 5 de mayo de 2024, llega.

