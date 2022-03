Yanibel Ábrego califica de "temor y equivocación" decisión del Tribunal de Honor de Cambio Democrático

Como una “medida de temor y de “equivocación”, calificó Yanibel Ábrego la última medida tomada por el Tribunal de Honor y Disciplina del partido Cambio Democrático (CD), de rechazar los recursos de reconsideración presentados por 15 diputados de este colectivo.

“Temor al grupo que lideramos, temor a la estructura política, temor a la representación real de las bases del partido Cambio Democrático. Él (Rómulo Roux) sabe que acaba de pasar el domingo las elecciones del Partido Panameñista y quedó evidenciado que las estructuras pusieron los votos, en nuestro partido va a ser exactamente igual, nuestra estructura va a poner los votos para las próximas elecciones” indicó Ábrego.

Agregó que esto sucederá el día y la hora que el actual presidente del partido CD disponga, ya que hasta el momento él mismo no ha puesto fecha para esas elecciones.

Sin embargo, la diputada enfatizó que no van a poder evitar que se hagan unas elecciones primarias presidenciales para las cuales ella correrá.

“Es cuestión de tiempo, le vamos a ganar hoy, mañana o el día que él disponga. Por eso es su proceso de expulsión, ya que si él logra sacarnos antes de ese tiempo él dirá que no tendríamos oportunidad de correr”, reiteró.

Ábrego enfatizó que la dirigencia actual de CD se volvió a equivocar y se sigue equivocando, pues ellos son el brazo y la estructura política del colectivo, por lo que piensa que la estrategia del presidente actual es tratar de sacar 15 diputados para seguir manejándolo a su antojo.

“Realmente considero que se sigue equivocando, nosotros nos vamos a defender jurídicamente y ese proceso es totalmente absurdo y no cuenta con la pruebas, ni con nada, no tiene las herramientas para de verdad hacer un proceso de expulsión de manera correcta y nosotros nos vamos a defender”, dijo.

Añadió que es una medida de desesperación de la actual dirigencia al ver que cada día les queda menos tiempo, porque saben que les van a ganar las próximas elecciones que le corresponden al partido.

“Nosotros vamos a ganar la Secretaria de de Juventud, Vamos a ganar la Secretaria de la Mujer, la mayoría de los convencionales, la nueva junta directiva y las primarias presidenciales, ellos están claros que eso es lo que viene”, puntualizó.

De forma puntual, la parlamentaria señaló que lo que quieren es sacar a los diputados para que no puedan ejercer esa función dentro del partido.

“Nos eliminan a nosotros y que vamos a correr, que vamos hacer, ese es el pensamiento que ellos tienen, pero que jurídicamente eso tenga un final feliz, yo lo veo muy difícil”.

De seguir insistiendo la actual junta directiva en el proceso contra los 15 diputados, Ábrego dijo que el caso se trasladará hasta el Tribunal Electoral e incluso hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Si ellos violan todo el procedimiento, como ya lo están haciendo, definitivamente esto irá al Tribunal Electoral y después a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si ese fue ese el caso. Yo se que el Tribunal Electoral no seguirá cometiendo más errores y estoy seguro que de pasar esto allá morirá allí y no veo que esto tenga un progreso en el partido y que ha futuro se convierta en una realidad, jurídicamente no lo veo”, concluyó.

