Zulay Rodríguez: los agresores sexuales se salieron con la suya gracias a Crispiano Adames y Roberto Ábrego

"Gracias al presidente y vicepresidente de la Comisión de Gobierno, los agresores sexuales se salieron con la suya".

Esa fue la denuncia pública que hizo hoy la diputada Zulay Rodríguez luego de que sus colegas y copartidarios Crispiano Adames y Roberto Ábrego apoyaran la suspensión del proyecto que crea un registro de agresores sexuales.

"Me disolvieron la comisión y dijeron que este proyecto, para defender a los menores de edad de agresiones seuxuales no se iba a discutir, porque Zulay tuvo palabras duras contra el Ministerio Público. Por eso no querían que formara parte de esta comisión", dijo Rodríguez.

La diputada explicó que cuando empezó a cuestionar fuertemente a Maruquel Castroverde, que la comienza a insultar porque cuestionó caso Odebrecht, tráfico de armas, la impunidad y la justicia selectiva, que a los pobres si se le aplicaba la ley con manera dura, pero que todos los peces gordos quedaban en la indefensión, "Crispiano Adames, presidente de la Comsión, defiende a la fiscal. Roberto Ábrego, su compinche, también", afirmó.

"Prefieron defender a los fiscales de Kenia Porcell y suspender un proyecto que protege a los menores de los violadores sexuales porque según el presidente y vicepresidente de Gobierno, ellos son los que mandan", agregó.

Rodríguez cuestionó una nota enviada por la exprocuradora Kenia Porcell en la que pide respetar la intimidad de las personas sancionadas y abogaba por la reinserción social.

En la pasada administración gubernamental una propuesta similar fue vetada por el expresidente Juan Carlos Varela.

Dicho proyecto establecía que el Registro Nacional de Agresores Sexuales estará a cargo del Gabinete de Archivo e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la lista de datos dará información de las personas que hayan sido condenadas por ese delito, tales como nombre, número de cédula, dirección, nacionalidad, fotografías, huellas dactilares, fecha, entre otras.

De acuerdo con aquel documento toda persona que fuese ingresada en el registro se mantendrá en esta lista hasta un término equivalente al doble del máximo de la pena por el cual fue su condena.

