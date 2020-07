¡Espantoso!

¡Fatal! Clarissa Ábrego se pasó con ese “outfit”, estaba espantoso. Le quedaba mal en la parte de los senos, se le veía raro. La “mijita” está de mal en peor con esos atuendos que luce para las galas de Yo Me Llamo. Aunque más creo que se tiene que poner lo que le dicen. Ella debe opinar y si ya lo hace, entonces sus gustos son extraños. Pero, para gustos los colores.

Más o menos

No sé a ustedes, pero no me convenció el traje que usó Ingrid de Ycaza para la gala de esta semana de Yo Me Llamo. ¡Ay no! Muy brillante y extravagante para la ocasión, a veces pienso que ellas no saben para donde van. Además, se le veía medio raro y, aclaro, ella es muy guapa, pero ese traje no le hizo justicia. Ya saben para la próxima. Parecía un repollo.

Muy bien

¡Me encantó! Sí, me gustó, una vez más, ver a ChollyKid cantar, el “mijito” tiene una voz hermosa. Y, no solo es la voz, me gustó el bailecito y que sus compañeros del programa le siguieron la corriente. Aunque se le olvidó la canción, fue muy sincero y no siguió más. Me gusta su espontaneidad. Siga así, usted tiene talento y se ve que es humilde.