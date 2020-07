Muy bueno

No sé a ustedes, pero a mí me gustó la entrevista que le hizo Stevens Joseph a Dalex. Pensé que Dalex se iba a salir con alguna payasada o que Stevens diría algo fuera de lugar, pero no. La verdad que estuvo muy entretenida y a la altura, no me aburrió. Eso habla muy bien de Stevens está mejorando bastante, él va por buen camino. Siga así, lo felicito.

¡No y no!

Ay, no sé qué le pasa a Flor Mizrachi. Parece que la “mijita” se pone lo primero que encuentra en el armario y se lo pone cómo le queda. Oiga, preste más atención a su atuendo, usted es “conocida”, como dice Orman Innis. Por esta razón, debería ver bien qué se va a poner y cómo le queda. Además, ella lanza su veneno, pero como sin ánimo, póngale actitud.

Me gusta

Tengo que felicitar al periodista Hugo Famania, dando cátedra a más de uno en el noticiero. Eso es para que tomen nota los periodistas nuevos y los no son tan nuevos en la materia. Él no exagera a la hora de hablar y deja que el entrevistado exprese su opinión. Hay unos periodistas viejos que no aprenden. Además, se nota que maneja el tema del que está hablando.