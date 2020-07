Buen trabajo

Oye, de verdad que me encanta ver a la “La Chichi de Papa”, Elvia Muñoz, pues es muy espontánea. La “mijita” se desenvuelve bien en su trabajo. A pesar de estar trabajando desde su Tierra, sabe buscar reportajes llamativos, muy interesantes. Además, me gusta ver como ella sigue las medidas de prevención de la COVID-19, porque hay unos que no entienden. La felicito.

Otro que se destaca en su trabajo es Juan Pablo Samaniego de A lo Panameño, parece que tuviera décadas en estos menesteres, pues sí tiene su par de años en el asunto, pero hay unos que tienen más y su trabajo queda a medias. Él es un vivo ejemplo de que sí hay relevos generacionales que darán la cara y exaltarán las tradiciones y la cultura.

No sé si a alguien más le pase, pero ver a la periodista Xenia de León me da una alegría inmensa, como ha crecido profesionalmente. Cuando presenta el noticiero los fines de semana, la saca del estadio. Lo hace muy bien. ¡Qué gran profesional! Aunque parece que algunos la ven como para salir del apuro, deben dejarla presentar los días de semana también. ¡Excelente!