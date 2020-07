Tontería

Versión impresa

¡Volvió la fiebre del FaceApp! Le eché un vistazo al que hizo Eddy Vásquez con la imagen de Alexis Sittón, y la verdad no fue que hubo un gran cambio, solo en las barbas y un poquitín en la nariz. Pero, al final, qué ganan con esto, yo creo que nada, solo pasar el tiempo y divertirse. Pero, ¿es realmente divertido? A mí me parece una tontería, sin embargo, para gustos los colores.

Bien

Sencillas, pero deliciosas, así se veían las galletas que preparó el chef invitado a Tu Mañana, Guido Bordones. Pues sí, sé que dirán que las recetas de las galletas eran una tontería, pero créanme que a muchos no les quedan bien, y unos cuantos “tips” no están demás. Además, me gustó cómo dio la explicación, así cualquiera se la aprende. ¡Bien!

No y no

Oye, y qué me dicen del FaceApp de Ramiro Hernández y Donald Trump. ¡Espantoso! La verdad que los presentadores y no personalidades de la farándula local, cuando agarran una fiebre dan y dan, hasta que aburren. Ahora todos con el bendito FaceApp y bien raros que se ven algunos. Ramiro nada que ver, quedó bien extraño. ¡No lo haga más!